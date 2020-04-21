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«Бургер кинг» начал готовить кофе и десерты на складах «Яндекс.Лавки»

Первые точки находятся на юго-западе Москвы
Татьяна Романова
Андрей Гордеев / Ведомости

Сотрудники одной из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания Burger King с 21 апреля начали готовить кофе и десерты на складах сервиса доставки продуктов «Яндекс.Лавка». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель сервиса. 

Первые аппараты для приготовления кофе и мороженого появились в «Яндекс.Лавках» на Ленинском проспекте и улице Миклухо-Маклая в Москве, говорит он; пончики будут привозить ежедневно. Всего в меню около 20 позиций – это черный кофе, капучино, латте, несколько видов пончиков, молочные коктейли и мороженое. В дальнейшем меню могут расширить.

Такое сотрудничество позволит сохранить рабочие места и задействовать простаивающее оборудование, подтвердил директор по коммуникациям «Бургер кинг Россия» Иван Шестов. Ранее компания объявляла, что трудоустроит своих сотрудников в торговые сети «Магнит» и «Лента», а также в службу доставки Delivery Club.

Если тест удастся, то партнерство распространится и на другие склады сервиса, рассказал представитель «Яндекс.Лавки». По его словам, обсуждается и обратная модель: «Яндекс.Лавки» могут разместиться на площадях ресторанов, которые не работают из-за распространения коронавируса. Переговоры о субаренде для «Яндекс.Лавки» Шестов подтвердил, но, по его словам, это не связано с коронавирусом. В некоторых локациях есть лишние помещения, если их склады будут изолированы от продуктов, то почему бы не сдать их в субаренду, рассуждает он. 

«Яндекс.Лавка» работает в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких городах Подмосковья. Сейчас у сервиса 113 складов. Наряду с «Яндекс.Едой» проект входит в «Яндекс.Такси».  

У основного конкурента «Яндекс.Лавки» – Delivery Club аналогичных планов нет. 

Компания продолжает развивать направление доставки продуктов с сервисами «Самокат» и «Быстроном» в первую очередь за счет открытия новых складов, уточнил представитель Delivery Club.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных