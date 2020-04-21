«Бургер кинг» начал готовить кофе и десерты на складах «Яндекс.Лавки»

Если тест удастся, то партнерство распространится и на другие склады сервиса, рассказал представитель «Яндекс.Лавки». По его словам, обсуждается и обратная модель: «Яндекс.Лавки» могут разместиться на площадях ресторанов, которые не работают из-за распространения коронавируса. Переговоры о субаренде для «Яндекс.Лавки» Шестов подтвердил, но, по его словам, это не связано с коронавирусом. В некоторых локациях есть лишние помещения, если их склады будут изолированы от продуктов, то почему бы не сдать их в субаренду, рассуждает он.