Сельскому хозяйству предсказали новую волну импортозамещения

После введения Россией продовольственного эмбарго и девальвации в 2014 г. импорт молочной продукции сократился на треть и в 2019 г. достиг 6,1 млн т, напоминает гендиректор УК «Русмолко» Суманта Кумар Де. За это время российским производителям удалось заметно увеличить мощности производства, говорит он. Однако в кризис из-за пандемии COVID-19 ситуация иная: 82% импорта поступает из Белоруссии, на стоимость ее продукции рубль никак не влияет. Но он влияет на стоимость молочной продукции из Латинской Америки и Новой Зеландии – это около 1 млн т. Можно рассчитывать на импортозамещение 2–3 млн т продукции, если Россия усилит контроль за поставками из Белоруссии, считает он.