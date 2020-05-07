Сельскому хозяйству предсказали новую волну импортозамещения

Сельскому хозяйству предсказали новую волну импортозамещенияРоссельхозбанк оценил влияние коронавируса на отрасль
Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка оценил влияние пандемии коронавируса и ослабления рубля на сельское хозяйство. По данным центра, на аграриев будут влиять три основных фактора: снижение курса рубля, изменение потребления и разрыв глобальной цепи поставок в связи с ограничениями передвижения между странами.
Новое импортозамещение
Ослабление курса рубля к доллару (6 мая он стоил 73 руб. по курсу ЦБ против 67 руб. на 1 марта) может дать преимущество некоторым направлениям сельского хозяйства, следует из исследования Россельхозбанка. Импортная продукция подорожает для российского потребителя, спрос на отечественную продукцию вырастет, появится новый стимул для импортозамещения. Особенно это касается направлений, где Россия пока еще зависит от импорта.
Одним из главных бенефициаров может стать производство сырого молока, сообщает Центр отраслевой экспертизы: появится возможность ускоренно заместить импорт молочных продуктов, это потребует ввода молочных товарных ферм с суммарной мощностью 3 млн т молока в год.
Сейчас Россия обеспечивает себя молочными продуктами на 80%, остальное – импорт, оценивало ранее Союзмолоко.
После введения Россией продовольственного эмбарго и девальвации в 2014 г. импорт молочной продукции сократился на треть и в 2019 г. достиг 6,1 млн т, напоминает гендиректор УК «Русмолко» Суманта Кумар Де. За это время российским производителям удалось заметно увеличить мощности производства, говорит он. Однако в кризис из-за пандемии COVID-19 ситуация иная: 82% импорта поступает из Белоруссии, на стоимость ее продукции рубль никак не влияет. Но он влияет на стоимость молочной продукции из Латинской Америки и Новой Зеландии – это около 1 млн т. Можно рассчитывать на импортозамещение 2–3 млн т продукции, если Россия усилит контроль за поставками из Белоруссии, считает он.
Также Россия зависит от импорта фруктов. Производство яблок в 2019 г. осталось практически неизменным – более 1 млн т, импорт сократился на 17% до 701 900 т (данные Росстата и ФТС). Для обеспечения внутреннего рынка отечественными фруктами надо посадить 60 000 га садов интенсивного типа, подсчитал Россельхозбанк.
У российских яблок действительно могут появиться преимущества, считает гендиректор агрохолдинга АФГ «Националь» (производит крупы, овощи, яблоки) Юрий Белов. Падение потребления коснется их в меньшей степени: это самые популярные и доступные в России фрукты. Но яблоки конкурируют с бананами, которые из-за ослабления курса рубля подорожают, добавляет он. В целом же потребление фруктов может сократиться, полагает он.
Также заметна доля импорта в томатах – около 40%, напоминает гендиректор крупного производителя тепличных овощей ТД «Мое лето» Вагиф Бикулов. Влияние кризиса будет негативным. По его словам, большинство производителей уже пострадали из-за волатильности цен и спроса: не всю продукцию удается отгрузить в розницу. Кроме того, электроэнергия подорожала на 20% и многие тепличные комплексы для экономии досрочно отключили досветку, в итоге сложнее стало прогнозировать созревание овощей, возникли трудности с соблюдением сроков поставок. Также Бикулов отмечает падение спроса, рост логистических издержек, а импорт при этом не снижается.
Кризис существенно повышает вероятность задержек в импортных поставках продуктов, отмечает Центр отраслевой экспертизы. Так, говядина и молочные продукты (сухое молоко, сыр, масло) доставляются издалека, например из Латинской Америки, а в трудоемком производстве овощей и фруктов возможны перебои, связанные с недостатком сезонных рабочих в основных производящих регионах за пределами России, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Кроме того, ослабление курса рубля увеличивает расходную часть в валюте.
Надежда на экспорт
Центр отраслевой экспертизы также указывает на рост экспортных возможностей из-за девальвации. Производство зерна, масличных и продуктов их переработки, рыбохозяйственный комплекс получают мощную поддержку от снижающегося курса рубля, говорится в исследовании.
При ослаблении рубля интерес к экспорту повышается, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Но сильно увеличить поставки сложно: Россия ограничивает экспорт многих видов продукции. До 30 июня нельзя вывозить подсолнечник, сою, рапс и т. д. Кроме того, на зерно была введена квота в 7 млн т, которая была выбрана экспортерами уже в конце апреля, за два месяца до окончания сезона.
Экспорт в новом сезоне будет зависеть от урожая, продолжает Сизов. Да и мировой рынок не готов к увеличению поставок, глобальный спрос на зерно и масличные культуры будет снижаться. Но на фоне рекордного выпуска растительного масла Россия в этом сезоне установит рекорд и по его экспорту: 3,4 млн т в текущем сезоне (длится с сентября 2019 г. по август 2020 г.) против 2,2 млн т в сезоне 2018/19, говорит Сизов.
На развитие экспорта овощей рассчитывает и Бикулов из ТД «Мое лето»: его компания планирует в этом году экспортировать 20% произведенных овощей, а в 2019 г. она не экспортировала. Это одна из немногих возможностей для роста продаж, признает он. Но конкуренция на мировых рынках высока – зарубежные производители начали снижать цены, предупреждает он.
На рыбную отрасль коронавирус и девальвация будут влиять негативно, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Девальвация рубля приведет к увеличению расходов на судовое топливо в валюте, а они и так уже выросли на 20% из-за новых требований к топливу с 1 января 2021 г. Произойдет удорожание инвестиционных проектов, добавляет он: увеличится стоимость импортного оборудования, аналогов которому в России нет, для строящихся рыболовецких судов и береговых рыбоперерабатывающих заводов. По итогам 2020 и 2021 гг. он прогнозирует существенное замедление роста финансовых показателей предприятий рыбной отрасли. Влияние девальвации неверно оценивать в отрыве от более мощных факторов, поясняет Зверев: в первую очередь это пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой меняются потребительские предпочтения и рыба не находится в их топе.
Спад потребления
Аналитики Россельхозбанка также ожидают, что потребление некоторых продуктов сократится из-за снижения доходов. За I квартал 2020 г. реальные располагаемые денежные доходы россиян (за вычетом обязательных платежей) сократились на 0,2% в годовом выражении, по данным Росстата. Но основной спад доходов произойдет во II квартале, ожидают экономисты ВЭБ.РФ. По их прогнозам, падение доходов может быть более серьезным – на 17,5%, а за весь 2020 год – на 6,5%, что станет рекордом с 2014 г.
Россияне будут переходить на более доступные продукты. Например, с более дорогих видов мяса, таких как говядина, они будут переключаться на курицу. У производителей мяса птицы, самого доступного по цене белка, могут появиться возможности роста производства, считают аналитики Россельхозбанка.
Потребление мяса в России довольно высоко: 76 кг в год на человека, причем 47% приходится на птицу, 32% – на свинину и только 18% – на говядину, напоминает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Сильнее всего могут снизиться продажи говядины: она дороже в целом, а премиальные отруба сильно зависят от поставок в рестораны, которые сейчас закрыты. Последние несколько лет потребление говядины и так постепенно снижалось.
А вот свинина и курица как более доступные виды мяса могут выиграть из-за изменения спроса, отмечает Юшин. Производителей этих двух видов мяса может поддержать и заметное увеличение экспорта, но конкуренция на внешних рынках будет высокой.
Спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью (колбасы, полуфабрикаты и т. д.) сократится, а на более доступные продукты (например, на куриную тушку в пакете) и собственные торговые марки ритейлеров, наоборот, вырастет, говорит представитель «Черкизово».
Из-за снижения доходов станет расти спрос на недорогие молочные продукты, что может привести к росту фальсификата, в котором продукция с заменителями жира выдается за цельномолочную, говорит Суманта Кумар Де.
Кризис, безусловно, скажется на агросекторе, он потребует поддержки, полагают аналитики Россельхозбанка. В части кредитной нагрузки первоочередные меры поддержки для отрасли, по мнению банка, должны быть направлены на сохранение субсидирования при пролонгации краткосрочных кредитов на оборотный капитал и инвестиционных кредитов для заемщиков, которые столкнулись с подорожанием реализации проектов из-за валютной составляющей.
Минсельхоз прорабатывает дополнительные меры поддержки, которые помогли бы организовать онлайн- и мобильную торговлю небольшим агропредприятиям, сообщил его представитель. Кроме того, министерство предложило правительству дать отсрочку по уплате налогов для сельхозпредприятий. По его мнению, целесообразно было бы также установить льготные энерготарифы для тепличных хозяйств. Для предприятий, которые в основном реализуют продукцию через рестораны, Минсельхоз подготовил предложения по пролонгации краткосрочных и инвестиционных кредитов в течение 2020 г.