Половина потребителей придет в общепит сразу после снятия ограничений

Половина потребителей придет в общепит сразу после снятия ограниченийПервый страх от коронавируса давно прошел
Половина российских клиентов общепита отправятся в кафе и рестораны в течение недели после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. А остальные подождут 3–4 недели. Такие результаты получила международная исследовательская компания NPD Group в результате опроса.
С 6 по 10 мая NPD опросила 600 россиян от 18 до 55 лет. По данным NPD, в начале самоизоляции 83% респондентов были согласны с ограничениями на услуги ресторанов и кафе, через полтора месяца таких стало 76%.
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