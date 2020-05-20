Общепит в России пострадал от коронавируса меньше европейского
Российский рынок общественного питания меньше пострадал от распространения коронавируса, чем в крупнейших европейских странах – Италии, Испании, Франции, Великобритании и Германии. К такому выводу пришли эксперты международной исследовательской компании NPD Group. Она оценивала падение спроса после введения разными странами ограничительных мер для борьбы с распространением вируса.
В Германии падение спроса на рынке общественного питания за время действия ограничительных мер, по оценке NPD, составило 75% год к году. В Великобритании и Франции – до 85%, в Италии и Испании, где были введены самые жесткие карантинные меры, – до 90%. В России же, по данным NPD, рынок упал менее чем на 75%.
Разница связана с жесткостью ограничений, говорит эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Марина Лапенкова. Например, в Италии и Испании люди могли ходить только в ближайший магазин, рестораны были закрыты для продажи навынос, не все операторы предлагали доставку. В Германии и Великобритании люди перемещались более свободно, и заведения использовали все доступные возможности для продажи готовой еды.
У потребителей в России сложилось апокалиптическое ощущение, что рынок общественного питания схлопнулся и от него ничего не осталось, но это не так, отмечает Лапенкова. По ее оценке, ситуация в России лучше, чем в Германии, – более четверти предприятий общепита работают.
Индустрия по-прежнему на плаву благодаря фастфуду, продолжает Лапенкова: еще до пандемии на фастфуд приходилось более половины рынка крупных городов России, в Европе он занимает примерно треть. Последние несколько лет крупные сети фастфуда активно развивали доставку через операторов, и с введением ограничений им не пришлось начинать с нуля.