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Общепит в России пострадал от коронавируса меньше европейского

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Российский рынок общественного питания меньше пострадал от распространения коронавируса, чем в крупнейших европейских странах – Италии, Испании, Франции, Великобритании и Германии. К такому выводу пришли эксперты международной исследовательской компании NPD Group. Она оценивала падение спроса после введения разными странами ограничительных мер для борьбы с распространением вируса. 

В Германии падение спроса на рынке общественного питания за время действия ограничительных мер, по оценке NPD, составило 75% год к году. В Великобритании и Франции – до 85%, в Италии и Испании, где были введены самые жесткие карантинные меры, – до 90%. В России же, по данным NPD, рынок упал менее чем на 75%.

Разница связана с жесткостью ограничений, говорит эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Марина Лапенкова. Например, в Италии и Испании люди могли ходить только в ближайший магазин, рестораны были закрыты для продажи навынос, не все операторы предлагали доставку. В Германии и Великобритании люди перемещались более свободно, и заведения использовали все доступные возможности для продажи готовой еды.

У потребителей в России сложилось апокалиптическое ощущение, что рынок общественного питания схлопнулся и от него ничего не осталось, но это не так, отмечает Лапенкова. По ее оценке, ситуация в России лучше, чем в Германии, – более четверти предприятий общепита работают. 

Индустрия по-прежнему на плаву благодаря фастфуду, продолжает Лапенкова: еще до пандемии на фастфуд приходилось более половины рынка крупных городов России, в Европе он занимает примерно треть. Последние несколько лет крупные сети фастфуда активно развивали доставку через операторов, и с введением ограничений им не пришлось начинать с нуля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных