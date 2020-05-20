Общепит в России пострадал от коронавируса меньше европейского

В Германии падение спроса на рынке общественного питания за время действия ограничительных мер, по оценке NPD, составило 75% год к году. В Великобритании и Франции – до 85%, в Италии и Испании, где были введены самые жесткие карантинные меры, – до 90%. В России же, по данным NPD, рынок упал менее чем на 75%.