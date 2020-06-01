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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе гостиниц

Гостям нужно будет мерить температуру, а сотрудников – проверять на коронавирус
Антон Филатов
Андрей Махони / Ведомости

Гостиницы обязаны мерить температуру сотрудникам и гостям при заезде, проверять персонал на коронавирус и размещать постояльцев только в одноместных или семейных номерах – такие рекомендации для объектов временного проживания (гостиницы, хостелы, базы отдыха, апарт-отели, мотели, гостевые дома) выпустил Роспотребнадзор.

Документ подписан главным санитарным врачом России Анной Поповой 26 мая. Персонал таких объектов должен проводить дезинфекцию всех поверхностей в общественных зонах и влажную уборку общественных туалетов не реже чем раз в два часа, говорится в рекомендациях, гостиницы не должны допускать к работе сотрудников с респираторными заболеваниями. Нужно также обеспечить соблюдение дистанции у стоек регистрации между гостями, а кормить их или по меню, или в номерах. Расстояние между столами в ресторанах должно составлять не менее 2 м.

Опрошенные «Ведомостями» представители гостиничной сферы по-разному отнеслись к рекомендациям Роспотребнадзора. По словам управляющего партнера компании «Альянс отель менеджмент» Вадима Прасова, они составлены без серьезного обсуждения с представителями отрасли. Текущий кризис больно ударил по гостиничному рынку, напоминает он: в конце марта этого года отельеры даже обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину и министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать государственную поддержку – отельеры писали, что кризис на рынках гостиничных услуг и услуг общественного питания из-за эпидемии коронавируса достиг беспрецедентной глубины. Загрузка отелей и ресторанов в большинстве регионов России за последние месяцы снизилась до критических 8–10%, денег не хватает даже на зарплаты, предприятия вынуждены сокращать персонал и готовиться к закрытию. Без помощи государства многие гостиницы ждет банкротство и переход в собственность банков, а без работы могут остаться не менее 2,5 млн человек, говорили отельеры «Ведомостям».

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Около 50% объектов так и не получили никакой помощи от государства, а сейчас будут вынуждены нести дополнительные расходы, к примеру, на тестирование персонала на коронавирус, говорит Прасов. В некоторых странах, например Австрии, государство взяло эти расходы на себя, указывает он. Открытие части объектов и вовсе под вопросом, продолжает Прасов, так как в рекомендациях Роспотребнадзора есть пункт о необходимости туалета и душа в номере, тогда как во многих хостелах, а также однозвездочных и двухзвездочных отелях удобства рассчитаны на несколько комнат. Кроме того, рестораны в гостиницах должны соблюдать дистанцию между столиками в 2 м, тогда как в рекомендациях Роспотребнадзора просто ресторанам сказано о 1,5 м. «В гостиницах другие рестораны?» ‒ удивляется Прасов.

Очевидно, что выполнение рекомендаций  может привести к дополнительным операционным расходам у гостиниц, говорит гендиректор Accor New East Europe Алексис Деларофф: «Но эту цену нужно заплатить, чтобы вернуть доверие гостей и обеспечить им безопасность и спокойный отдых». По его словам, предложенные меры имеют много общего с уже разработанным Accor Group стандартом безопасности All Safe. Деларофф считает, что рекомендации Ростпотребнадзора могут быть применены в большинстве современных отелей.

Небольшим несетевым отелям эти рекомендации помогут поднять качество обслуживания, подхватывает владелец консалтинговой компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич: сложности их с выполнением могут возникнуть лишь у крупных гостиниц на 200 и больше номеров. Чтобы соблюсти все рекомендации, например, о рассадке гостей в ресторанах, большим гостиницам надо будет ограничивать количество гостей, объясняет он. Но, заключает Ивашкевич, из-за ситуации с коронавирусом речь о полной загрузке гостиниц пока и не идет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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