Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе гостиниц

Около 50% объектов так и не получили никакой помощи от государства, а сейчас будут вынуждены нести дополнительные расходы, к примеру, на тестирование персонала на коронавирус, говорит Прасов. В некоторых странах, например Австрии, государство взяло эти расходы на себя, указывает он. Открытие части объектов и вовсе под вопросом, продолжает Прасов, так как в рекомендациях Роспотребнадзора есть пункт о необходимости туалета и душа в номере, тогда как во многих хостелах, а также однозвездочных и двухзвездочных отелях удобства рассчитаны на несколько комнат. Кроме того, рестораны в гостиницах должны соблюдать дистанцию между столиками в 2 м, тогда как в рекомендациях Роспотребнадзора просто ресторанам сказано о 1,5 м. «В гостиницах другие рестораны?» ‒ удивляется Прасов.