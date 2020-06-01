Онлайн-магазины одежды вернули примерку в пункты выдачи

Онлайн-магазины одежды вернули примерку в пункты выдачиТеперь продавцы надеются на рост продаж
С середины мая по начало июня онлайн-магазины одежды и обуви снова запустили услугу примерки в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Среди них – крупные маркетплейсы Wildberries, Ozon, Lamoda. Об этом «Ведомостям» рассказали представитель Wildberries, директор по развитию бизнеса в Ozon Илоанга Ершова и директор по доставке Lamoda Илья Стародубцев.
Возможность примерки одежды в пунктах выдачи заказов ряд онлайн-ритейлеров, в числе которых также были Wildberries, Ozon и Lamoda, договорились приостановить из-за коронавируса еще 30 марта. В начале апреля запрет на эту услугу был введен также правительством Московской области. В Москве мэрия и Роспотребнадзор подобные меры не вводили.
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