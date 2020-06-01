Онлайн-магазины одежды вернули примерку в пункты выдачи

Возможность примерки одежды в пунктах выдачи заказов ряд онлайн-ритейлеров, в числе которых также были Wildberries, Ozon и Lamoda, договорились приостановить из-за коронавируса еще 30 марта. В начале апреля запрет на эту услугу был введен также правительством Московской области. В Москве мэрия и Роспотребнадзор подобные меры не вводили.