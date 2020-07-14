Савельев представил Мишустину обновленную стратегию развития «Аэрофлота»

В свою очередь Мишустин рассказал, что правительство предоставило «Аэрофлоту» госгарантии по кредитам на 70 млрд руб. Премьер попросил авиакомпанию устанавливать разумные тарифы при организации перевозок по туристическим маршрутам внутри России. На сегодняшний день власти активно предпринимают меры по поддержке внутреннего туризма, напомнил Мишустин. «Открываем туристический сезон в России, и "Аэрофлот" мог бы быть хорошим помощником» по этому направлению, считает премьер. При этом после выхода «Аэрофлота» на международный рынок многие из этих маршрутов должны сохраниться. «И потом соответственно, когда вы будете выходить на международный рынок, надеюсь, что многие из таких маршрутов могут сохраниться», – сказал премьер.