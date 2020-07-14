Савельев представил Мишустину обновленную стратегию развития «Аэрофлота»К 2028 году группа планирует ежегодно перевозить 130 млн пассажиров
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьеру Михаилу Мишустину новую стратегию развития авиакомпании до 2028 г. Согласно документу, группа собирается сосредоточиться на дальнемагистральных рейсах, таким образом сделав «Аэрофлот» «пятизвездочной» компанией. «И «Победа», встав на маршруты «Аэрофлота», существенно изменит картину ввиду дешевизны билетов», – считает Савельев (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, согласно новой стратегии, группа к 2027–2028 гг. должна перевозить до 130 млн пассажиров в год, из них 55–60 млн пассажиров – лоукостер «Победа».
Авиакомпания «Россия» должна будет сосредоточиться на социальных направлениях, в частности «плоских тарифах», и на эксплуатации отечественных самолетов, добавил Савельев. «Потому что «Аэрофлот» будет оперировать только дальнемагистральным флотом», – пояснил он.
Сейчас «Аэрофлот» восстанавливает пассажиропоток, отметил гендиректор. Ежедневно группа выполняет около 300 рейсов против 800 перелетов до пандемии коронавируса. «Мы уже перевозим порядка 30 000–33 000 человек в сутки. Обычно мы перевозим 110 000–120 000», – отметил Савельев.
В свою очередь Мишустин рассказал, что правительство предоставило «Аэрофлоту» госгарантии по кредитам на 70 млрд руб. Премьер попросил авиакомпанию устанавливать разумные тарифы при организации перевозок по туристическим маршрутам внутри России. На сегодняшний день власти активно предпринимают меры по поддержке внутреннего туризма, напомнил Мишустин. «Открываем туристический сезон в России, и "Аэрофлот" мог бы быть хорошим помощником» по этому направлению, считает премьер. При этом после выхода «Аэрофлота» на международный рынок многие из этих маршрутов должны сохраниться. «И потом соответственно, когда вы будете выходить на международный рынок, надеюсь, что многие из таких маршрутов могут сохраниться», – сказал премьер.
Накануне «Ведомости» ознакомились с предварительными данными Росавиации о показателях российских авиакомпаний в июне. Верность этих данных газете подтвердил человек, близкий к ведомству. Сейчас авиакомпании совершают рейсы только по России, международные перевозки запрещены с конца марта. Росавиация ранее сообщила о начале переговоров с авиационными властями других стран по вопросу возобновления авиасообщения. Окончательное решение по данному вопросу будет принимать правительство России, но прибытие россиян должны разрешить принимающие страны.
Сейчас «Аэрофлот» совершает единичные рейсы за границу. Билеты на них могут приобрести иностранцы или имеющие вид на жительство в других странах россияне.
По данным Росавиации, «Аэрофлот» в июне перевез 523 000 пассажиров. К июню 2019 г. падение составило 84%, к маю этого года – рост в 2,5 раза. «Победа» в июне перевезла 439 000 пассажиров (-52% год к году), «Россия» – 199 000 пассажиров (-85% к июню 2019 г.).