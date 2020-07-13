Авиакомпании просят полностью выплатить обещанные Путиным субсидии

Авиакомпании просят полностью выплатить обещанные Путиным субсидииПо принятой правительством формуле отрасль недополучит около 10 млрд рублей
Единственная отраслевая мера поддержки гражданской авиации ‒ это субсидии по принятому в мае постановлению правительства. Согласно ему авиакомпаниям выделяются 23,4 млрд руб. из резервного фонда, поддержать авиакомпании на эту сумму поручил президент Владимир Путин.
Но принятое в мае постановление правительства (его готовил Минтранс) по сути делает поручение президента неисполнимым и серьезно сокращает поддержку отрасли. Согласно постановлению авиакомпании получают 365 руб. за каждого пассажира, потерянного в феврале ‒ июле относительно аналогичного месяца прошлого года. Исключение составляет группа «Аэрофлот»: ей по постановлению полагаются 7,89 млрд руб. сразу и независимо от падения трафика. Эти деньги «Аэрофлот» и две его «дочки» ‒ авиакомпании «Россия» и «Аврора» ‒ уже получили.
Но авиакомпании смогут получить максимум 15 млрд руб. из этих денег с учетом средств, уже выданных группе «Аэрофлот». Такую оценку делал еще до принятия постановления сам Минтранс. И даже эта сумма получилась бы при практически полном обнулении трафика российских авиакомпаний в апреле ‒ июле. Но уже в июне перевозки стали восстанавливаться ‒ до 2,84 млн человек, или 22,5% относительно июня 2019 г. Даже в апреле и мае перевозки не обнулялись, а сокращались соответственно в 12,5 и 11 раз.
Получается, авиакомпании недополучат почти 10 млрд руб., которые им обещал, а правительству поручал выделить Путин.
Замгендиректора S7 Airlines Дмитрий Куделькин, выступая сегодня на подкомиссии по воздушному транспорту РСПП, предложил продлить действие постановление о субсидиях до конца года, а размер субсидии за каждого потерянного пассажира увеличить до 1330 руб.
Руководитель НИФИ Минфина Инна Рыкова, выступая на подкомиссии РСПП, предложила повысить субсидию за каждого потерянного пассажира до 1173 руб. и продлить срок действия постановления, сохранив при этом общий размер субсидий в 23,4 млрд руб.
Даже вся сумма 23,4 млрд руб. ‒ это недостаточная поддержка авиаотрасли, следует из доклада ведущего научного сотрудника Института экономики транспорта Федора Борисова. Прямые убытки российских авиакомпаний из-за карантинных ограничений (международные линии закрыты с конца марта, в апреле ‒ июне действуют карантинные ограничения в регионах. ‒ «Ведомости») составят не менее 200 млрд руб. Во всем мире авиакомпании уже получили $123 млрд поддержки, а 23,4 млрд руб. ‒ это всего $340 млн, говорится в докладе Борисова.