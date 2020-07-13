Авиакомпании просят полностью выплатить обещанные Путиным субсидии

Но авиакомпании смогут получить максимум 15 млрд руб. из этих денег​ с учетом средств, уже выданных группе «Аэрофлот». Такую оценку делал еще до принятия постановления сам Минтранс. И даже эта сумма получилась бы при практически полном обнулении трафика российских авиакомпаний в апреле ‒ июле. Но уже в июне перевозки стали восстанавливаться ‒ до 2,84 млн человек, или 22,5% относительно июня 2019 г. Даже в апреле и мае перевозки не обнулялись, а сокращались соответственно в 12,5 и 11 раз.