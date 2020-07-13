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Авиакомпании просят полностью выплатить обещанные Путиным субсидии

По принятой правительством формуле отрасль недополучит около 10 млрд рублей
Александр Воробьев
Принятое правительством Мишустина постановление не позволит выплатить авиакомпаниям все деньги, которые обещал Владимир Путин /Евгений Разумный / Ведомости

Единственная отраслевая мера поддержки гражданской авиации ‒ это субсидии по принятому в мае постановлению правительства. Согласно ему авиакомпаниям выделяются 23,4 млрд руб. из резервного фонда, поддержать авиакомпании на эту сумму поручил президент Владимир Путин.

Но принятое в мае постановление правительства (его готовил Минтранс) по сути делает поручение президента неисполнимым и серьезно сокращает поддержку отрасли. Согласно постановлению авиакомпании получают 365 руб. за каждого пассажира, потерянного в феврале ‒ июле относительно аналогичного месяца прошлого года. Исключение составляет группа «Аэрофлот»: ей по постановлению полагаются 7,89 млрд руб. сразу и независимо от падения трафика. Эти деньги «Аэрофлот» и две его «дочки» ‒ авиакомпании «Россия» и «Аврора» ‒ уже получили.

Но авиакомпании смогут получить максимум 15 млрд руб. из этих денег​ с учетом средств, уже выданных группе «Аэрофлот». Такую оценку делал еще до принятия постановления сам Минтранс. И даже эта сумма получилась бы при практически полном обнулении трафика российских авиакомпаний в апреле ‒ июле. Но уже в июне перевозки стали восстанавливаться ‒ до 2,84 млн человек, или 22,5% относительно июня 2019 г. Даже в апреле и мае перевозки не обнулялись, а сокращались соответственно в 12,5 и 11 раз.

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Получается, авиакомпании недополучат почти 10 млрд руб., которые им обещал, а правительству поручал выделить Путин.

Замгендиректора S7 Airlines Дмитрий Куделькин, выступая сегодня на подкомиссии по воздушному транспорту РСПП, предложил продлить действие постановление о субсидиях до конца года, а размер субсидии за каждого потерянного пассажира увеличить до 1330 руб.

Руководитель НИФИ Минфина Инна Рыкова, выступая на подкомиссии РСПП, предложила повысить субсидию за каждого потерянного пассажира до 1173 руб. и продлить срок действия постановления, сохранив при этом общий размер субсидий в 23,4 млрд руб.

Даже вся сумма 23,4 млрд руб. ‒ это недостаточная поддержка авиаотрасли, следует из доклада ведущего научного сотрудника Института экономики транспорта Федора Борисова. Прямые убытки российских авиакомпаний из-за карантинных ограничений (международные линии закрыты с конца марта, в апреле ‒ июне действуют карантинные ограничения в регионах. ‒ «Ведомости») составят не менее 200 млрд руб. Во всем мире авиакомпании уже получили $123 млрд поддержки, а 23,4 млрд руб. ‒ это всего $​340 млн, говорится в докладе Борисова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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