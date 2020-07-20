России предложили запасаться нефтью

России предложили запасаться нефтьюСтроительство хранилищ для нефтяного резерва оценили в 200 млрд рублей
Российское газовое общество (РГО; объединяет крупнейшие нефтегазовые компании) по просьбе замминистра энергетики Павла Сорокина подготовило технико-экономическое обоснование строительства в стране подземных хранилищ нефти в искусственных кавернах (пустотах) каменной соли, сообщал в мае исполнительный директор РГО Роман Самсонов. «Ведомости» ознакомились с ТЭО проекта.
Расчеты предусматривают четыре варианта подземных резервуаров для хранения стратегических запасов нефти (СЗН) – на 30 млн, 60 млн, 90 млн или 120 млн куб. м, что примерно соответствует объему от 5 до 20% годовой добычи в стране. Их создание обойдется в 103,5 млрд, 141 млрд, 178,5 млрд и 216 млрд руб. соответственно (удельные затраты составят от 1800 до 3450 руб. за 1 куб. м). Для финансирования предлагается использовать госсредства (в том числе из ФНБ) и частные инвестиции. Актуальность цифр подтвердили два собеседника, знакомых с предложениями РГО. В пресс-службе Минэнерго сказали, что расчеты РГО получены и сейчас рассматриваются.
Емкость действующих нефтехранилищ в России (9,7 млн куб. м) в 20 раз меньше, чем в США, – на уровне таких стран, как Южная Корея и Италия, следует из презентации. Увеличить СЗН в объединении предлагают до 10–20% от объемов годовой добычи в стране, которая составляет в среднем порядка 530 млн т, или 616 млн куб. м (данные ЦДУ ТЭК за прошлый год – 560 млн т).
Основной объем нефти хранится в наземных резервуарах и трубопроводах «Транснефти». Но открытых данных о размере нефтяного резерва нет. В «Транснефти», «Роснефти», «Лукойле», «Газпром нефти», «Татнефти» и «Сургутнефтегазе» на запросы «Ведомостей» не ответили.
Для строительства подземных нефтехранилищ предлагается использовать технологию, применяемую при строительстве подземных хранилищ газа, – размыв залежей каменной соли. Для этого до соляного пласта на глубину порядка 1000 м бурится скважина, в нее под давлением закачивается пресная вода, а полученный рассол извлекается через другую скважину (либо систему скважин). Этот метод применяет, к примеру, «дочка» «Газпрома» при создании подземных резервуаров для хранения газа в Калининградской и Волгоградской областях. Строительство таких хранилищ в массивах каменной соли в 10 раз выгоднее, чем в традиционных наземных резервуарах, отметил эксперт Губкинского университета Азамат Нурашов.
Из 12 соленосных бассейнов в стране наиболее перспективными для подземных нефтехранилищ являются Прикаспийский, Волго-Уральский, Калининградский, Центральный и Северо-Кавказский. Через эти территории проходят магистральные нефтепроводы и железные дороги, они расположены вблизи больших источников пресной воды, указывается в презентации. На строительство каждого хранилища с нуля потребуется, по оценкам РГО, не менее 10 лет. Но сроки можно сократить до 5–7 лет в случае принятия специального решения правительства РФ о создании хранилищ СЗН.
Они позволят не только создать резерв для сглаживания последствий шоковых ситуаций на нефтяном рынке, но также существенно снизить стоимость хранения, считают в РГО. По оценкам организации, тариф можно будет уменьшить с нынешних 3,5–8 руб./сутки за 1 куб. м до 1,36 руб./сутки, или 500 руб. в год. Более точный подсчет, по словам Самсонова, пока невозможен. Для него нужны достоверные сведения об объемах действующих хранилищ – их РГО уже запросило у нефтяных компаний и «Транснефти». Проект может быть профинансирован в рамках государственно-частного партнерства, а оператором хранилищ – стать как Росрезерв, так и частный оператор, сказал «Ведомостям» Самсонов. Дополнительный экономический эффект можно получить и за счет переработки соляных залежей в товарную продукцию – например, поваренную (выварочную) соль и каустическую соду, добавил он.
По словам ведущего аналитика Фонда энергетической безопасности Игоря Юшкова, сегодня нефть в РФ обычно не хранится дольше 1–2 месяцев (заполнение резервуаров вызвано, как правило, форс-мажором), хотя у «Транснефти» такая возможность есть. В стратегических запасах, по его мнению, заинтересованы в первую очередь страны – импортеры энергоносителя, такие как Китай, Индия, Южная Корея, Япония. Но Россия – экспортер углеводородов, так что у нее большой нужды в новых хранилищах нет. Строить мощные подземные резервуары имеет смысл, только если мы намерены в долгосрочной перспективе участвовать в соглашении ОПЕК+ по сокращению добычи, считает эксперт. Тогда, вместо того чтобы консервировать скважины, можно было бы закачивать в них нефть – это обойдется дешевле.
«Подземные хранилища – необходимая часть нефтяной инфраструктуры, они есть практически у всех экспортеров углеводородов, что увеличивает гибкость поставок», – возражает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Он также обратил внимание на возможность окупить затраты на их содержание за счет грамотного управления запасами. Так, при супернизких ценах Китай закачал нефть в хранилища и сейчас продает ее «с астрономической прибылью», отмечает аналитик. Зарабатывают на своих хранилищах и США: ежегодные продажи 100 млн барр. из стратегических резервов позволяют полностью покрывать операционные расходы, отмечается в презентации РГО.
Однако собеседник «Ведомостей» в нефтяной компании считает идею непродуманной. «Если резерв стратегический, то обеспечить его наличие должно государство; не ясно, зачем это нефтяникам», – возмущается он. Непонятно также, кто будет заниматься трейдингом энергоносителя из хранилищ СЗН для извлечения прибыли, добавил он. Именно финансовая часть проекта вызывает больше всего вопросов, подтверждает федеральный чиновник. «Если вопрос в балансировке рынка и выкупе нефти по существующим в моменте ценам для продажи в будущем с прибылью, то как она будет распределяться? А если маржи не будет, кто заплатит за хранение? – отметил он в беседе с «Ведомостями». – Вопрос в эффективности существующей системы, ведь на рынке уже есть Росрезерв, который как раз мог бы сыграть роль балансирующего звена, но этот вопрос требует глубокой проработки сразу нескольких ведомств».
«Строительство хранилищ нефтяного резерва – инфраструктурный проект, который не может быть реализован без бюджетных денег», – указывает Суверов.