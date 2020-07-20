России предложили запасаться нефтью

Однако собеседник «Ведомостей» в нефтяной компании считает идею непродуманной. «Если резерв стратегический, то обеспечить его наличие должно государство; не ясно, зачем это нефтяникам», – возмущается он. Непонятно также, кто будет заниматься трейдингом энергоносителя из хранилищ СЗН для извлечения прибыли, добавил он. Именно финансовая часть проекта вызывает больше всего вопросов, подтверждает федеральный чиновник. «Если вопрос в балансировке рынка и выкупе нефти по существующим в моменте ценам для продажи в будущем с прибылью, то как она будет распределяться? А если маржи не будет, кто заплатит за хранение? – отметил он в беседе с «Ведомостями». – Вопрос в эффективности существующей системы, ведь на рынке уже есть Росрезерв, который как раз мог бы сыграть роль балансирующего звена, но этот вопрос требует глубокой проработки сразу нескольких ведомств».