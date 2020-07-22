Бизнес предупредил о рисках при производстве разливного пива

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» обратилась в Минфин с замечаниями к новым поправкам в закон о регулировании алкогольного рынка. Одна из них допускает «производство и оборот алкогольной продукции только в потребительской упаковке, обеспечивающей возможность визуального определения факта ее вскрытия», сказано в ее письме. «Ведомости» ознакомились с его копией, представитель «Опоры России» его отправку подтвердил. Такая формулировка может привести к фактическому запрету на производство разливного пива, которое упаковывается в кеги и в них доставляется до места продажи, объясняет председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин. К потребительской таре относятся в основном бутылки и банки, но не кеги. А значит, исходя из текста законопроекта, по словам Небольсина, производство в них будет незаконным. Организация просит учесть это замечание при рассмотрении поправок, говорит собеседник «Ведомостей».