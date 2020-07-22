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Бизнес предупредил о рисках при производстве разливного пива

Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка фактически запрещают продажу напитка в кегах
Екатерина Бурлакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» обратилась в Минфин с замечаниями к новым поправкам в закон о регулировании алкогольного рынка. Одна из них допускает «производство и оборот алкогольной продукции только в потребительской упаковке, обеспечивающей возможность визуального определения факта ее вскрытия», сказано в ее письме. «Ведомости» ознакомились с его копией, представитель «Опоры России» его отправку подтвердил. Такая формулировка может привести к фактическому запрету на производство разливного пива, которое упаковывается в кеги и в них доставляется до места продажи, объясняет председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин. К потребительской таре относятся в основном бутылки и банки, но не кеги. А значит, исходя из текста законопроекта, по словам Небольсина, производство в них будет незаконным. Организация просит учесть это замечание при рассмотрении поправок, говорит собеседник «Ведомостей».

Письмо «Опоры России» в Минфин пока не поступило, сказал представитель ведомства. Впрочем, по его словам, эта поправка касается лишь продукции в потребительской таре: она должна давать возможность визуально определить факт ее вскрытия. На другие виды продукции это требование, как утверждает представитель Минфина, не распространяется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных