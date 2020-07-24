Металлурги завалили Белый дом письмами на тему энерготарифов

Металлурги завалили Белый дом письмами на тему энерготарифовОни предупреждают Мишустина и вице-премьеров о риске падения инвестиций, производства и налогов
Правительство с февраля обсуждает перераспределение тарифной нагрузки на потребителей электроэнергии – повышение тарифов Федеральной сетевой компании (ФСК; входит в «Россети)» на передачу энергии по магистральным сетям с одновременным снижением тарифов на передачу по распределительным сетям. Результатом стало бы повышение платежей для крупных промышленных потребителей и снижение для малого и среднего бизнеса. Соответствующий законопроект разработало Минэнерго, а в июле Минэкономразвития представило в правительство доклад о его пользе для малого и среднего бизнеса.
Такой поворот напугал металлургическую отрасль, которая является одной из самых энергоемких. За последнюю неделю металлурги и их лоббисты направили минимум пять писем высшим правительственным чиновникам, предупреждая, что принятие законопроекта грозит спадом производства, инвестиций и налогов. Ассоциация «Русская сталь», UС Rusal холдинга En+ (ранее контролировался Олегом Дерипаской) и «Металлоинвест» Алишера Усманова выбрали адресатом вице-премьера Юрия Борисова, который курирует металлургию и энергетику. Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» написало первому вице-премьеру Андрею Белоусову, а президент РСПП Александр Шохин – премьер-министру Михаилу Мишустину. О всех письмах рассказали сотрудники холдингов, ассоциаций и федеральные чиновники, «Ведомости» ознакомились с письмами вице-премьерам.