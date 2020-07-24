Металлурги завалили Белый дом письмами на тему энерготарифов

Правительство с февраля обсуждает перераспределение тарифной нагрузки на потребителей электроэнергии – повышение тарифов Федеральной сетевой компании (ФСК; входит в «Россети)» на передачу энергии по магистральным сетям с одновременным снижением тарифов на передачу по распределительным сетям. Результатом стало бы повышение платежей для крупных промышленных потребителей и снижение для малого и среднего бизнеса. Соответствующий законопроект разработало Минэнерго, а в июле Минэкономразвития представило в правительство доклад о его пользе для малого и среднего бизнеса.