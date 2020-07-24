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Металлурги завалили Белый дом письмами на тему энерготарифов

Они предупреждают Мишустина и вице-премьеров о риске падения инвестиций, производства и налогов
Александр Воробьев Александр Волобуев
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство с февраля обсуждает перераспределение тарифной нагрузки на потребителей электроэнергии – повышение тарифов Федеральной сетевой компании (ФСК; входит в «Россети)» на передачу энергии по магистральным сетям с одновременным снижением тарифов на передачу по распределительным сетям. Результатом стало бы повышение платежей для крупных промышленных потребителей и снижение для малого и среднего бизнеса. Соответствующий законопроект разработало Минэнерго, а в июле Минэкономразвития представило в правительство доклад о его пользе для малого и среднего бизнеса.

Такой поворот напугал металлургическую отрасль, которая является одной из самых энергоемких. За последнюю неделю металлурги и их лоббисты направили минимум пять писем высшим правительственным чиновникам, предупреждая, что принятие законопроекта грозит спадом производства, инвестиций и налогов. Ассоциация «Русская сталь», UС Rusal холдинга En+ (ранее контролировался Олегом Дерипаской) и «Металлоинвест» Алишера Усманова выбрали адресатом вице-премьера Юрия Борисова, который курирует металлургию и энергетику. Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» написало первому вице-премьеру Андрею Белоусову, а президент РСПП Александр Шохин – премьер-министру Михаилу Мишустину. О всех письмах рассказали сотрудники холдингов, ассоциаций и федеральные чиновники, «Ведомости» ознакомились с письмами вице-премьерам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных