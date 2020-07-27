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Потанин направил в Росприроднадзор письма по аварии под Норильском

Бизнесмен заявил, что готов обсуждать с властями оценку ущерба от аварии
Татьяна Морозова
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент «Норникеля» Владимир Потанин направил в Росприроднадзор письма про аварию под Норильском. Он написал о том, что готов обсуждать с властями оценку ущерба от аварии, произошедшей на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»).

Потанин направил два письма Росприроднадзору, в которых он не отрицает оценку ущерба от аварии на предприятии, заявила в интервью телеканалу РБК руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, в одном из писем Потанин написал, что хочет «диалога с Министерством природных ресурсов, вашей службой и компанией», однако никаких конкретных цифр он не указал.

29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3, разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб от разлития нефтепродуктов составил почти 148 млрд руб.: ущерб водным объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. Позже Радионова говорила в интервью «Известиям», что ведомство готовится представить в суде доказательства обоснованности и справедливости методов расчета суммы.

Причины аварии

ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Через два дня местные власти пострадавшего района ввели режим ЧС межмуниципального уровня. После совещания с местными властями 3 июня Путин распорядился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня, чтобы привлечь к устранению последствий аварии федеральные силы. К утру 4 июня удалось полностью локализовать нефтяное пятно, в районе самой ТЭЦ, где дизельное топливо попало на почву, изъято более 1000 куб. м грунта, рассказал первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко (его слова передал представитель компании). Пока этот грунт будет вывезен на площадки временного хранения, затем отправится на промотвалы. Для сбора загрязненной воды в Норильский район будут доставлены емкости на 16 000 т, в которых будет законсервирована дизельно-водяная смесь. В интервью ТАСС Родионова говорила, что экосистемы на месте ЧП могут восстанавливаться на протяжении 5–10 лет.

Пресс-служба «Норникеля» сообщила, что компания оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива. В компании тогда заявляли о том, что Росприроднадзор некорректно определил количество нефтепродуктов, попавших в водные объекты, и необоснованно использовал при расчете ущерба максимальные коэффициенты. По закону «Об охране окружающей среды», если нарушитель и Росприроднадзор не договорятся о размере ущерба, который компания готова погасить добровольно, то ведомство имеет право подать иск в Арбитражный суд.

Ранее по теме: Росприроднадзор готов обосновать в суде сумму ущерба от ЧП под Норильском

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных