Airbnb выходит на биржу

Airbnb выходит на биржуСервис аренды жилья оценивается в $18 млрд
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в компании, Airbnb уже в этом месяце подаст формальную заявку на проведение первичного размещения акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Финансовым сопровождением IPO займутся банки Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Последняя оценка компании производилась во время второго раунда привлечения инвестиций в апреле 2020 г. Тогда компания была оценена в $18 млрд. Это почти вдвое меньше, чем при оценке во время первого раунда, в 2017 г. Второй раунд привлечения инвестиций принес Airbnb $2 млрд.
В апреле текущего года The Wall Street Journal сообщала, что в 2019 г. Airbnb получила чистый убыток в $674 млн, в то время как в 2018 г. компания получила прибыль по EBITDA в $200 млн. При этом доходы сервиса в 2019 г. составили $4,8 млрд, а в 2017 г. – $2,6 млрд.
Убытки в прошлом году аналитики относят на высокие расходы Airbnb: в 2019 г. компания потратила $5,3 млрд – в 2 раза больше, чем в 2017 г. Компания вкладывает в разработку программного обеспечения, содержит штаб-квартиру в престижном районе Сан-Франциско и тратит внушительные суммы на лоббирование своих интересов и юридические услуги.
Убытки в текущем году могут составить $2 млрд, из которых половина придется на подразделение Experiences – сервис выбора мероприятий для проведения досуга, организованных для пользователей сервиса по месту аренды жилья. Открытие дополнительных направлений – к примеру, производства собственных телешоу, о чем в апреле сообщало агентство Reuters, – также требует серьезных инвестиций.
Сервис сильно пострадал от COVID-19. В Азии сокращение бронирований через Airbnb в середине марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляло 95%, в Европе, крупнейшем рынке для сервиса, – 75%, в США – 50%. В конце марта Airbnb выделила $250 млн на компенсации владельцам жилья из-за отмен бронирований на числа с 14 марта до 31 мая. В начале мая компания объявила об увольнении 25% из 7500 своих сотрудников в 24 странах мира.
Слухи о возможном IPO основанной в 2008 г. Airbnb появились в ноябре 2019 г. По словам гендиректора Airbnb Брайана Чески, компания планировала подать документы в SEC в марте 2020 г. Но пандемия нарушила эти планы. Сейчас же в целом на изголодавшихся по позитивным событиям рынках сложилось благосклонное отношение к первичным размещениям акций. По данным аналитического агентства Dealogic, с начала 2020 г. совокупный объем IPO в США превысил $60 млрд и по итогам года может поставить рекорд с технологического бума в 2000 г. В среднем в первый день размещения акции компаний росли на 23%, что является рекордом с 2000 г.
Но выход Airbnb на биржу все равно под вопросом: непонятно, сколько у SEC займет процесс рассмотрения заявки и какое отношение будет у инвесторов к покупке акций Airbnb на момент завершения этого процесса. Возврат в начале июля показателя бронирований в сутки на уровень начала марта в 1 млн может оказаться временным, если вторая волна коронавируса продолжит задерживать открытие границ для путешественников. Убыточность Airbnb тоже не будет способствовать успеху первичного размещения акций. Перед глазами у инвесторов пример другого стартапа: котировки ценных бумаг Uber, которая спустя больше года после IPO все еще не может показать прибыль, снизились с момента размещения примерно на 30%.