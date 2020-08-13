Airbnb выходит на биржу

Слухи о возможном IPO основанной в 2008 г. Airbnb появились в ноябре 2019 г. По словам гендиректора Airbnb Брайана Чески, компания планировала подать документы в SEC в марте 2020 г. Но пандемия нарушила эти планы. Сейчас же в целом на изголодавшихся по позитивным событиям рынках сложилось благосклонное отношение к первичным размещениям акций. По данным аналитического агентства Dealogic, с начала 2020 г. совокупный объем IPO в США превысил $60 млрд и по итогам года может поставить рекорд с технологического бума в 2000 г. В среднем в первый день размещения акции компаний росли на 23%, что является рекордом с 2000 г.