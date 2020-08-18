Минпромторг в этом году резко сократил господдержку экспорта

В 2020 г. на корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК) планируется направить из бюджета 2 млрд руб., передал «Ведомостям» через пресс-службу вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Вологодский. Это подтвердили в пресс-службе Минпромторга. КППК – это запущенный в этом году инструмент поддержки экспорта, который предполагает субсидирование из бюджета банковских кредитов экспортерам. В 2020 г. на КППК планировалось направить 5,56 млрд руб., говорится в специальной информационной системе Минпромторга по отбору заявок компаний. То есть финансирование программы сократилось почти втрое.