Минпромторг в этом году резко сократил господдержку экспорта

Минпромторг в этом году резко сократил господдержку экспортаЗато в следующие четыре года экспортеры получат по новой программе почти 300 млрд рублей
В 2020 г. на корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК) планируется направить из бюджета 2 млрд руб., передал «Ведомостям» через пресс-службу вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Вологодский. Это подтвердили в пресс-службе Минпромторга. КППК – это запущенный в этом году инструмент поддержки экспорта, который предполагает субсидирование из бюджета банковских кредитов экспортерам. В 2020 г. на КППК планировалось направить 5,56 млрд руб., говорится в специальной информационной системе Минпромторга по отбору заявок компаний. То есть финансирование программы сократилось почти втрое.
«Пандемия сдвинула вправо сроки реализации проектов. Финансирование было перераспределено на более актуальные в кризисное время направления», – говорит представитель Минпромторга. «COVID-19 внес свои коррективы в инвестиционные планы экспортеров. В июне 2020 г. РЭЦ провел опрос компаний, с которыми ранее заключил соглашения по корпоративным программам: 30% опрошенных сообщили, что отложили в 2020 г. реализацию проектов», – передал Вологодский.