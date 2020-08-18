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Минпромторг в этом году резко сократил господдержку экспорта

Зато в следующие четыре года экспортеры получат по новой программе почти 300 млрд рублей
Анастасия Львова
Максимальная квота в господдержке экспортеров приходится на предприятия машиностроения /Максим Стулов / Ведомости

В 2020 г. на корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК) планируется направить из бюджета 2 млрд руб., передал «Ведомостям» через пресс-службу вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Вологодский. Это подтвердили в пресс-службе Минпромторга. КППК – это запущенный в этом году инструмент поддержки экспорта, который предполагает субсидирование из бюджета банковских кредитов экспортерам. В 2020 г. на КППК планировалось направить 5,56 млрд руб., говорится в специальной информационной системе Минпромторга по отбору заявок компаний. То есть финансирование программы сократилось почти втрое.

«Пандемия сдвинула вправо сроки реализации проектов. Финансирование было перераспределено на более актуальные в кризисное время направления», – говорит представитель Минпромторга. «COVID-19 внес свои коррективы в инвестиционные планы экспортеров. В июне 2020 г. РЭЦ провел опрос компаний, с которыми ранее заключил соглашения по корпоративным программам: 30% опрошенных сообщили, что отложили в 2020 г. реализацию проектов», – передал Вологодский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных