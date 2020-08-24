Западные автоконцерны попросили беспрецедентных льгот для СПГ-автомобилей

Иностранные производители не видят рисков для «Камаза». «Сегмент газомоторной техники (на КПГ и СПГ) пока составляет менее 1% от всего рынка тяжелых грузовиков в России. Для быстрого развития сегмента необходимо сделать газовую технику более привлекательной и доступной в сравнении с дизельной. С целью нарастить рынок газомоторной техники, увеличить потребление природного газа в транспорте и дать российским грузоперевозчикам возможность почувствовать преимущества этой техники достаточно принять подобные меры на временной основе», – говорит представитель Scania в России. По его мнению, такая мера не навредит российским производителям, ведь продажа их техники субсидируется, а рост конкуренции сыграет на руку всем. «Отмена пошлины не приведет к созданию искусственного конкурентного преимущества для импортеров, так как российские грузовики на СПГ будут получать 2,5 млн руб. промсубсидии и не платят пошлину. Ценовое преимущество в любом случае будет у российской техники», – согласен представитель Volvo Trucks. Поддерживает идею обнуления пошлин и сборов и компания Iveco: инициатива позволит расширить парк работающей на газе техники и повысить потребление газа.