Акции Virgin Galactic упали на 30% за месяц

Акции Virgin Galactic упали на 30% за месяцПохоже, что инвесторам надоели пустые обещания
Продержавшись выше $20 вторую половину июля и начало августа, котировки акций Virgin Galactic уже четыре недели идут вниз и приближаются к отметке в $15 за акцию. А ведь еще всего полгода назад, в феврале 2020 г., акции компании демонстрировали рекорды роста: котировки превысили $37 за акцию, взлетев более чем на 300% с декабря 2019 г. и более чем на 200% с первичного размещения на Нью-Йоркской бирже в октябре 2019 г. Затем, в разгар пандемии в середине марта, акции рухнули до рекордно низкого уровня в $10.
Пик во второй половине июля был вызван представленными Virgin Galactic изображениями дизайна кабины космолета SpaceShipTwo. По словам дизайнеров агентства Seymourpowell, работавших над проектом, на разработку интерьера ушли годы. Главной задачей было сохранить привычные авиапутешественникам элементы, адаптировав их к условиям космического полета. Туристы смогут наблюдать за происходящим за бортом через 12 иллюминаторов, каждый из которых обрамлен в черную рамку – чтобы слиться с чернотой космоса. В кульминационный момент полета в кабине отключат LED-освещение, чтобы не отвлекать взгляд от красот и подчеркнуть мягкий естественный свет, отражающийся от Земли. В этот момент пассажирам будет позволено расстегнуть ремни безопасности и насладиться невесомостью. В кабине будет установлено 16 камер, фиксирующих происходящее на протяжении всего полета. Они будут встроены в иллюминаторы, чтобы ни один пассажир не остался без портрета (брать личные вещи на борт запрещено правилами безопасности, а значит, селфи на свой смартфон не сделаешь). Всю заднюю часть кабины будет покрывать круглое зеркало – так туристы смогут увидеть себя в невесомости.
Насмотревшись на красивые компьютерные изображения (и пройдя виртуальный тур по кабине в выпущенном компанией мобильном приложении), инвесторы были вынуждены вернуться с небес на землю. В начале августа Virgin Galactic объявила результаты финансовой деятельности за II квартал и первое полугодие 2020 г. Чистый убыток компании в первой половине 2020 г. составил $122 млн при доходе в $238 000. Инвесторы, похоже, вспомнили, что такая ситуация типична для Virgin Galactic. В 2019 г. компания понесла убытки в $211 млн (при доходе в $3,8 млн), в 2018 г. – в $138 млн (при доходе в $2,8 млн).
Пионер частного космического туризма
Компания Virgin Galactic была основана в 2004 г. британским миллиардером сэром Ричардом Брэнсоном и вошла в конгломерат компаний Virgin Group. Миллиардер, уже опробовавший себя в различных сферах – от звукозаписи и книгопечатания до авиаперевозок, – был намерен стать первооткрывателем частного космического туризма.
В отличие от конкурентов – SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса – Virgin Galactic изначально не планировала выходить на космический рынок с большими амбициями вроде запусков спутников, пилотируемых полетов к МКС и планетам Солнечной системы (в 2017 г. Брэнсон основал компанию Virgin Orbit, которая планирует запуски небольших спутников). Компания нацелилась строго на суборбитальные полеты, выбрав в качестве модели запуска подъем космолета на самолете-носителе и его старт уже в воздухе. Virgin Galactic обещала к концу 2009 г. отправить первых космических туристов в полет на расстояние 100 км от Земли, где они смогут испытать состояние невесомости. Под эти обещания, несмотря на постоянные переносы сроков и даже на обернувшийся катастрофой (крушением корабля и смертью одного из двух пилотов) испытательный полет в 2014 г., компании еще до выхода на биржу в октябре 2019 г. удалось привлечь $680 млн инвестиций. Среди инвесторов – правительства ОАЭ и штата Нью-Мехико, которым Брэнсон обещал осуществлять запуски с их специализированных площадок.
Частный космос
Ожидается, что к 2030 г. объем космического рынка составит $800 млрд, что объясняет энтузиазм инвесторов и руководителей компаний.
SpaceX
Компанию основал в 2002 г. Илон Маск. После привлечения $1,9 млрд в последнем раунде инвестиций в августе 2020 г. SpaceX оценивается в $46 млрд, что делает ее одним из самых дорогих стартапов мира. Запуск первой ракеты Falcon 1 состоялся в 2006 г. Всего на конец августа 2020 г. компания осуществила 99 запусков ракет. Одна из целей компании – сократить расходы на полеты в космос, сделав ракеты многоразовыми. Первая ступень ракеты может совершать управляемую посадку. 19 августа 2020 г. состоялся шестой запуск ступени в ракете-носителе Falcon 9 – это новый мировой рекорд.
У SpaceX также есть контракт на $2,6 млрд с NASA на шесть запусков пилотируемых кораблей Crew Dragon с доставкой космонавтов на МКС.
Еще один амбициозный проект компании – Starlink, программа по обеспечению всей планеты высокоскоростным интернетом. Для этого SpaceX планирует к 2024 г. разместить 4425 спутников на низкой околоземной орбите, сейчас вокруг Земли вращается уже 595 космических аппаратов. По оценкам Morgan Stanley, в случае успеха проекта Starlink стоимость SpaceX может взлететь до $200 млрд.
Blue Origin
Компания создана основателем Amazon Джеффом Безосом в 2000 г. Проект задумывался как туристический, но потом сфера деятельности была расширена до запуска спутников и участия в освоении Луны. Первый запуск ракеты New Shepard состоялся в 2011 г. и был неудачным. В апреле 2015 г. ракета достигла высоты более 90 км, но посадка не удалась. В ноябре того же года ракета достигла высоты более 100 км и успешно вернулась на Землю.
Безос называет Blue Origin своим приоритетным проектом. В 2017 г. он объявил, что каждый год будет продавать акции Amazon на $1 млрд, чтобы финансировать Blue Origin. Акции компании не представлены на бирже. Безос планирует участвовать в запуске людей на Луну в сотрудничестве с NASA. В августе 2020 г. Blue Origin представила прототип посадочного модуля на Луну.
В 2018 г. Blue Origin объявила, что стоимость билета для космических туристов составит $200 000–300 000. В отличие от модели Virgin Galactic Blue Origin собирается запускать с космодрома ракеты с посадочным модулем, в котором для посадки используются собственные двигатели и парашют. Дата первого полета пока не известна.
Ispace
Японский стартап Ispace Такеши Хакамады был основан в 2017 г. и сумел сразу привлечь $90 млн инвестиций. Еще $28 млн японские инвесторы вложили в 2020 г. Основатели компании хотят коммерциализировать освоение Луны, и первое, что они придумали, – наносить логотипы на ракеты, лунные модули и луноходы, а также проводить фотосъемку и продавать изображения с Луны для использования в маркетинговых целях. Запуск ракеты и установка на Луне первого модуля с логотипами инвесторов и заказчиков планировались на 2020 г., однако из-за технических трудностей мероприятие пришлось отложить до 2022 г. В 2023 г. компания планирует доставить на спутник Земли луноход. Пока же Ispace, как и Virgin Galactic, «кормит» инвесторов красивыми картинками лунных модулей и луноходов.
Плюс 700 человек внесли предоплату за полет в космос – в среднем по $200 000. Из них 450 потенциальных космических туристов ждут начала полетов уже более 10 лет. Еще 3700 человек стоят в листе ожидания. Цена билета в космос, как только полеты начнут проводиться, может вырасти до $1 млн, по словам нового генерального директора Virgin Galactic Майкла Колглазье, занявшего пост в июле 2020 г. В декабре 2018 г. SpaceShipTwo впервые достиг границы с космосом, поднявшись на 82 км, а в феврале 2019 г. повторил подобный тестовый полет. Брэнсон, видимо, решил, что эра подготовки подошла к концу и наступила наконец эра развлечений – ранее Колглазье возглавлял Disney International Parks.
В октябре 2019 г. Virgin Galactic стала первой публичной компанией в сфере космического туризма. IPO проведено путем слияния с компанией-пустышкой Social Capital Hedosophia и позволило компании привлечь $450 млн, из которых $20 млн вложил Boeing, $100 млн – владелец Social Capital Чамат Палихапития. В августе 2020 г. Virgin Galactic провела дополнительную эмиссию 23,6 млн акций на сумму $460 млн. Сейчас рыночная капитализация Virgin Galactic составляет $3,95 млрд.
Долгоиграющей приманкой для инвесторов было также обещание компании разработать сверхзвуковой самолет, который позволит за 2 часа добраться из Нью-Йорка до Сиднея. Разработка ведется совместно с производителем авиационных двигателей Rolls-Royce, но коммерческая оправданность сверхзвукового самолета остается под вопросом: в последние 60 лет тренд в самолетостроении задают экономия топлива и экологичность, а не скорость полета.
Аналитики банка UBS в марте 2019 г. оценивали рынок космического туризма в $3 млрд к 2030 г. «Космический туризм может стать трамплином для развития дальних перевозок на Земле через космос», – писали они. Однако пока космических туристов возил только «Роскосмос». Но перспективы реальных путешествий в космос на кораблях частных компаний пока остаются туманными. Virgin Galactic вновь отложила первый суборбитальный полет с пассажирами, среди которых будет и сам Брэнсон, – теперь на 2021 г.