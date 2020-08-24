Акции Virgin Galactic упали на 30% за месяц

Частный космос

Ожидается, что к 2030 г. объем космического рынка составит $800 млрд, что объясняет энтузиазм инвесторов и руководителей компаний.



SpaceX

Компанию основал в 2002 г. Илон Маск. После привлечения $1,9 млрд в последнем раунде инвестиций в августе 2020 г. SpaceX оценивается в $46 млрд, что делает ее одним из самых дорогих стартапов мира. Запуск первой ракеты Falcon 1 состоялся в 2006 г. Всего на конец августа 2020 г. компания осуществила 99 запусков ракет. Одна из целей компании – сократить расходы на полеты в космос, сделав ракеты многоразовыми. Первая ступень ракеты может совершать управляемую посадку. 19 августа 2020 г. состоялся шестой запуск ступени в ракете-носителе Falcon 9 – это новый мировой рекорд.

У SpaceX также есть контракт на $2,6 млрд с NASA на шесть запусков пилотируемых кораблей Crew Dragon с доставкой космонавтов на МКС.

Еще один амбициозный проект компании – Starlink, программа по обеспечению всей планеты высокоскоростным интернетом. Для этого SpaceX планирует к 2024 г. разместить 4425 спутников на низкой околоземной орбите, сейчас вокруг Земли вращается уже 595 космических аппаратов. По оценкам Morgan Stanley, в случае успеха проекта Starlink стоимость SpaceX может взлететь до $200 млрд.



Blue Origin

Компания создана основателем Amazon Джеффом Безосом в 2000 г. Проект задумывался как туристический, но потом сфера деятельности была расширена до запуска спутников и участия в освоении Луны. Первый запуск ракеты New Shepard состоялся в 2011 г. и был неудачным. В апреле 2015 г. ракета достигла высоты более 90 км, но посадка не удалась. В ноябре того же года ракета достигла высоты более 100 км и успешно вернулась на Землю.

Безос называет Blue Origin своим приоритетным проектом. В 2017 г. он объявил, что каждый год будет продавать акции Amazon на $1 млрд, чтобы финансировать Blue Origin. Акции компании не представлены на бирже. Безос планирует участвовать в запуске людей на Луну в сотрудничестве с NASA. В августе 2020 г. Blue Origin представила прототип посадочного модуля на Луну.

В 2018 г. Blue Origin объявила, что стоимость билета для космических туристов составит $200 000–300 000. В отличие от модели Virgin Galactic Blue Origin собирается запускать с космодрома ракеты с посадочным модулем, в котором для посадки используются собственные двигатели и парашют. Дата первого полета пока не известна.



Ispace

Японский стартап Ispace Такеши Хакамады был основан в 2017 г. и сумел сразу привлечь $90 млн инвестиций. Еще $28 млн японские инвесторы вложили в 2020 г. Основатели компании хотят коммерциализировать освоение Луны, и первое, что они придумали, – наносить логотипы на ракеты, лунные модули и луноходы, а также проводить фотосъемку и продавать изображения с Луны для использования в маркетинговых целях. Запуск ракеты и установка на Луне первого модуля с логотипами инвесторов и заказчиков планировались на 2020 г., однако из-за технических трудностей мероприятие пришлось отложить до 2022 г. В 2023 г. компания планирует доставить на спутник Земли луноход. Пока же Ispace, как и Virgin Galactic, «кормит» инвесторов красивыми картинками лунных модулей и луноходов.