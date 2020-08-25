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На рынке авиакеросина может появиться оператор товарных поставок

Он должен будет решить проблему роста цен и нецелевого использования авиатоплива
Анна Подлинова
В июне и августе в ряде регионов цена на авиакеросин, который авиакомпании покупают у нефтетрейдеров, взлетела на 16–60% /Андрей Гордеев / Ведомости

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предложит участникам рынка осуществлять торги авиакеросином с участием оператора товарных поставок. Этот проект реализуется биржей совместно с ОАО «РЖД». Это «Ведомостям» рассказал источник, близкий к СПбМТСБ, и подтвердил представитель биржи. По словам источника, знакомого с предложением биржи, инициатива призвана защитить рынок от недобросовестных трейдеров и провоцируемых ими скачков цен.

В июне и августе в ряде регионов цена на авиакеросин, который авиакомпании покупают у нефтетрейдеров, взлетела на 16–60%. Так, в августе в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) цена в сравнении с июлем выросла на 62,1%, в «Домодедово» – на 33,4%, в «Жуковском» – на 36%, в Иркутске – на 28,1%, в Краснодаре – на 48,4%, в Красноярске – на 48,6% и т. д. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; объединяет 27 российских авиакомпаний и авиапредприятий) 11 августа направила обращение министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность такого роста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных