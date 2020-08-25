На рынке авиакеросина может появиться оператор товарных поставок

В июне и августе в ряде регионов цена на авиакеросин, который авиакомпании покупают у нефтетрейдеров, взлетела на 16–60%. Так, в августе в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) цена в сравнении с июлем выросла на 62,1%, в «Домодедово» – на 33,4%, в «Жуковском» – на 36%, в Иркутске – на 28,1%, в Краснодаре – на 48,4%, в Красноярске – на 48,6% и т. д. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; объединяет 27 российских авиакомпаний и авиапредприятий) 11 августа направила обращение министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность такого роста.