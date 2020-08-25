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«Дымов» будет продавать колбасы и сыры онлайн

Эксперты не ожидают большого успеха
Екатерина Бурлакова
ГК «Дымов» – крупный производитель колбас и мясных деликатесов /Дымов

Группа компаний (ГК) «Дымов» открывает интернет-магазин, сообщил представитель компании. В нем будет продаваться собственная мясная продукция (колбасы, деликатесы и др.), а также сопутствующие товары (сыры, соусы, бакалея и т. д.) от компаний-партнеров. С помощью онлайн-продаж компания рассчитывает охватить новую аудиторию и увеличить продажи.

ГК «Дымов» – крупный производитель колбас и мясных деликатесов, основанный в 2001 г. предпринимателем Вадимом Дымовым. В ГК входят три мясоперерабатывающих производства в Москве, Московской области и Красноярске, а также свинокомплексы в Краснодарском крае и Ивановской области и молочные фермы в Красноярском крае и Владимирской области. Собственного ритейла и интернет-продаж у компании прежде не было. Объемы производства группа не раскрывает. Выручка ООО «Дымовское колбасное производство» в 2019 г. составила 8,7 млрд руб., чистая прибыль – 480,2 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных