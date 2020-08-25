«Дымов» будет продавать колбасы и сыры онлайн

ГК «Дымов» – крупный производитель колбас и мясных деликатесов, основанный в 2001 г. предпринимателем Вадимом Дымовым. В ГК входят три мясоперерабатывающих производства в Москве, Московской области и Красноярске, а также свинокомплексы в Краснодарском крае и Ивановской области и молочные фермы в Красноярском крае и Владимирской области. Собственного ритейла и интернет-продаж у компании прежде не было. Объемы производства группа не раскрывает. Выручка ООО «Дымовское колбасное производство» в 2019 г. составила 8,7 млрд руб., чистая прибыль – 480,2 млн руб.