Плавучий космодром «Морской старт» от разделки на лом спасут госкомпании

Плавучий космодром «Морской старт» от разделки на лом спасут госкомпанииВ восстановление комплекса необходимо вложить около 35 млрд рублей
Предварительная сумма, необходимая на восстановление космического пускового комплекса «Морской старт» (Sea Launch), составляет около 35 млрд руб., рассказал на форуме «Армия-2020» вице-премьер Юрий Борисов (цитата по «Интерфаксу»). «Старт» безусловно будет восстановлен, у меня был разговор с президентом на этот счет, добавил Борисов. Для управления комплексом будет создана новая компания, участие в ней могут принять «Росатом», «Роскосмос», S7 Group, рассказал Борисов. Неработающий «Морской старт» сейчас полностью принадлежит S7 Group Владислава Филева. Содержание комплекса обходится в $20 млн в год, рассказывал «Ведомостям» в 2018 г. тогдашний гендиректор S7 Space Сергей Сопов. В ковидный кризис S7 Group вошла с огромной для авиакомпании финансовой подушкой – свыше 20 млрд руб., рассказали два человека, близкие к S7. Но убытки из-за эпидемии будут огромными, а восстанавливается рынок авиаперевозок очень медленно. Высокий летний сезон, за счет которого пассажирские авиакомпании живут весь год, потерян, добавляет один из них. S7 серьезно и эффективно сократила расходы и не может позволить себе тратить кэш, продолжает он.
S7, если не найдет для «Морского старта» покупателя, готова просто пустить платформу на лом, рассказал человек, близкий к «Роскосмосу». На серьезное финансовое участие в проекте S7 сейчас не способна. В мае «РИА Новости» сообщило, что переговоры о покупке комплекса ведет «Росатом». «Росатом» имеет огромные финансовые ресурсы и активно ищет пути для диверсификации своего бизнеса, отсюда интерес к «Морскому старту», рассказал федеральный чиновник. Летом правительство поручило «Росатому» и «Роскосмосу» подготовить оценки и предложения по развитию проекта, рассказал человек, близкий к «Роскосмосу», эта работа еще не завершена.
Рассматривался и такой вариант, что комплекс выкупит обратно «Роскосмос», продолжает собеседник «Ведомостей», но последний не видит перспектив в проекте, который к тому же стал бы конкурентом существующим пусковым площадкам госкорпорации (прежде всего строящейся второй очереди космодрома «Восточный», с которой будет летать разрабатываемая ракета «Ангара-А5»).
91 млрд руб.
в такую сумму оценивал «Росатом» затраты на восстановление комплекса, сообщали РИА новости
S7 закрыла сделку по покупке комплекса, в состав которого входила морская пусковая платформа, командное судно, портовая инфраструктура и склады в Калифорнии, в начале 2018 г. Куплен комплекс был примерно за $150 млн у швейцарской компании Sea Launch, которая принадлежит входящей в «Роскосмос» РКК «Энергия». Пуски с «Морского старта» прекратились в 2014 г. из-за событий на Украине: украинский завод «Южмаш» отказался поставлять для него ракету-носитель «Зенит». «Роскосмос» нашел для комплекса в лице S7 частного инвестора, с которым готовы были работать украинские госпредприятия. Филев договорился о продолжении пусков с правительством США, заказал на «Южмаше» 12 ракет «Зенит» и готовился произвести первый коммерческий пуск в конце 2019 г. Но российское правительство так и не дало разрешения на поставку для «Зенитов» российских ракетных двигателей РД-171, хотя Филев приобрел комплекс под обещание, что с этим проблем не будет.
35 млрд руб.
по словам вице-премьера Юрия Борисова, необходимо для восстановления проекта. Такую оценку дала экспертная группа, добавил он
S7 Group пришлось отказаться от пусков и сделать ставку на разрабатываемую «Роскосмосом» ракету «Союз-5» («Иртыш») – она должна появиться в 2023 г. Так как с территории США запускать российскую ракету нельзя, то весь комплекс пришлось перегнать через Тихий океан в порт Славянка в Приморском крае – он прибыл в Россию в марте этого года.
Представитель S7 от комментариев отказался, представители «Роскосмоса» и «Росатома» на запросы не ответили.
$150 млн
стоимость «Морского старта» при покупке комплекса S7 у структур «Роскосмоса»
Для коммерческого успеха «Морскому старту» надо делать до пяти пусков в год, заявил Борисов. В год платформа способна делать шесть пусков, так как ей надо от порта базирования доплыть до экватора. При этом пуски с плавучей платформы не оставят без заказов космодром «Восточный», считает Борисов.
«Sea Launch имел бы значение для отечественной космонавтики, если бы производил пуски с базирующейся в США платформы. Это позволило бы проекту обойти санкции: Пентагон с 2023 г. запретил пускать свои объекты с территории России. Так как коммерческие пуски с территории России проводят в том числе сотрудничающие с Пентагоном иностранные компании, то они из опасений потерять заказы американского ведомства станут сокращать сотрудничество с «Роскосмосом». «Морской старт» был лишен таких рисков, плюс он располагал дешевой украинской ракетой», – говорит основатель проекта «Открытый космос» Виталий Егоров.
$20 млн
ежегодные расходы на содержание комплекса
«В нынешней конфигурации «Морской старт» России с коммерческой точки зрения не нужен: он действительно будет конкурировать с российской «Ангарой-А5» и космодромом «Восточный», внутренних заказов – как государственных так и коммерческих – для обоих проектов не хватит, а на мировом рынке ему тяжело будет конкурировать со SpaceX Илона Маска. Тяжело и по причине санкций, и потому, что для проекта разрабатывается новая дорогая ракета-носитель», – добавляет Егоров. Государство спасает «Морской старт», видимо, из соображений престижа – все-таки это интересный с технической точки зрения проект, единственная плавучая платформа, добавляет эксперт.