Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Плавучий космодром «Морской старт» от разделки на лом спасут госкомпании

В восстановление комплекса необходимо вложить около 35 млрд рублей
Александр Воробьев Дарья Молоткова
Простой «Морского старта» обходится владельцам в $20 млн в год /Виталий Аньков / РИА Новости

Предварительная сумма, необходимая на восстановление космического пускового комплекса «Морской старт» (Sea Launch), составляет около 35 млрд руб., рассказал на форуме «Армия-2020» вице-премьер Юрий Борисов (цитата по «Интерфаксу»). «Старт» безусловно будет восстановлен, у меня был разговор с президентом на этот счет, добавил Борисов. Для управления комплексом будет создана новая компания, участие в ней могут принять «Росатом», «Роскосмос», S7 Group, рассказал Борисов. Неработающий «Морской старт» сейчас полностью принадлежит S7 Group Владислава Филева. Содержание комплекса обходится в $20 млн в год, рассказывал «Ведомостям» в 2018 г. тогдашний гендиректор S7 Space Сергей Сопов. В ковидный кризис S7 Group вошла с огромной для авиакомпании финансовой подушкой – свыше 20 млрд руб., рассказали два человека, близкие к S7. Но убытки из-за эпидемии будут огромными, а восстанавливается рынок авиаперевозок очень медленно. Высокий летний сезон, за счет которого пассажирские авиакомпании живут весь год, потерян, добавляет один из них. S7 серьезно и эффективно сократила расходы и не может позволить себе тратить кэш, продолжает он.

S7, если не найдет для «Морского старта» покупателя, готова просто пустить платформу на лом, рассказал человек, близкий к «Роскосмосу». На серьезное финансовое участие в проекте S7 сейчас не способна. В мае «РИА Новости» сообщило, что переговоры о покупке комплекса ведет «Росатом». «Росатом» имеет огромные финансовые ресурсы и активно ищет пути для диверсификации своего бизнеса, отсюда интерес к «Морскому старту», рассказал федеральный чиновник. Летом правительство поручило «Росатому» и «Роскосмосу» подготовить оценки и предложения по развитию проекта, рассказал человек, близкий к «Роскосмосу», эта работа еще не завершена.

Рассматривался и такой вариант, что комплекс выкупит обратно «Роскосмос», продолжает собеседник «Ведомостей», но последний не видит перспектив в проекте, который к тому же стал бы конкурентом существующим пусковым площадкам госкорпорации (прежде всего строящейся второй очереди космодрома «Восточный», с которой будет летать разрабатываемая ракета «Ангара-А5»).

91 млрд руб.

в такую сумму оценивал «Росатом» затраты на восстановление комплекса, сообщали РИА новости

S7 закрыла сделку по покупке комплекса, в состав которого входила морская пусковая платформа, командное судно, портовая инфраструктура и склады в Калифорнии, в начале 2018 г. Куплен комплекс был примерно за $150 млн у швейцарской компании Sea Launch, которая принадлежит входящей в «Роскосмос» РКК «Энергия». Пуски с «Морского старта» прекратились в 2014 г. из-за событий на Украине: украинский завод «Южмаш» отказался поставлять для него ракету-носитель «Зенит». «Роскосмос» нашел для комплекса в лице S7 частного инвестора, с которым готовы были работать украинские госпредприятия. Филев договорился о продолжении пусков с правительством США, заказал на «Южмаше» 12 ракет «Зенит» и готовился произвести первый коммерческий пуск в конце 2019 г. Но российское правительство так и не дало разрешения на поставку для «Зенитов» российских ракетных двигателей РД-171, хотя Филев приобрел комплекс под обещание, что с этим проблем не будет.

Ранее по теме: ТАСС узнал о возможной покупке «Росатомом» у S7 платформы «Морской старт»

35 млрд руб.

по словам вице-премьера Юрия Борисова, необходимо для восстановления проекта. Такую оценку дала экспертная группа, добавил он

S7 Group пришлось отказаться от пусков и сделать ставку на разрабатываемую «Роскосмосом» ракету «Союз-5» («Иртыш») – она должна появиться в 2023 г. Так как с территории США запускать российскую ракету нельзя, то весь комплекс пришлось перегнать через Тихий океан в порт Славянка в Приморском крае – он прибыл в Россию в марте этого года. 

Представитель S7 от комментариев отказался, представители «Роскосмоса» и «Росатома» на запросы не ответили.

$150 млн

стоимость «Морского старта» при покупке комплекса S7 у структур «Роскосмоса»

Для коммерческого успеха «Морскому старту» надо делать до пяти пусков в год, заявил Борисов. В год платформа способна делать шесть пусков, так как ей надо от порта базирования доплыть до экватора. При этом пуски с плавучей платформы не оставят без заказов космодром «Восточный», считает Борисов.

«Sea Launch имел бы значение для отечественной космонавтики, если бы производил пуски с базирующейся в США платформы. Это позволило бы проекту обойти санкции: Пентагон с 2023 г. запретил пускать свои объекты с территории России. Так как коммерческие пуски с территории России проводят в том числе сотрудничающие с Пентагоном иностранные компании, то они из опасений потерять заказы американского ведомства станут сокращать сотрудничество с «Роскосмосом». «Морской старт» был лишен таких рисков, плюс он располагал дешевой украинской ракетой», – говорит основатель проекта «Открытый космос» Виталий Егоров.

$20 млн

ежегодные расходы на содержание комплекса

«В нынешней конфигурации «Морской старт» России с коммерческой точки зрения не нужен: он действительно будет конкурировать с российской «Ангарой-А5» и космодромом «Восточный», внутренних заказов – как государственных так и коммерческих – для обоих проектов не хватит, а на мировом рынке ему тяжело будет конкурировать со SpaceX Илона Маска. Тяжело и по причине санкций, и потому, что для проекта разрабатывается новая дорогая ракета-носитель», – добавляет Егоров. Государство спасает «Морской старт», видимо, из соображений престижа – все-таки это интересный с технической точки зрения проект, единственная плавучая платформа, добавляет эксперт.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных