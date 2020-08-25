Плавучий космодром «Морской старт» от разделки на лом спасут госкомпании

Предварительная сумма, необходимая на восстановление космического пускового комплекса «Морской старт» (Sea Launch), составляет около 35 млрд руб., рассказал на форуме «Армия-2020» вице-премьер Юрий Борисов (цитата по «Интерфаксу»). «Старт» безусловно будет восстановлен, у меня был разговор с президентом на этот счет, добавил Борисов. Для управления комплексом будет создана новая компания, участие в ней могут принять «Росатом», «Роскосмос», S7 Group, рассказал Борисов. Неработающий «Морской старт» сейчас полностью принадлежит S7 Group Владислава Филева. Содержание комплекса обходится в $20 млн в год, рассказывал «Ведомостям» в 2018 г. тогдашний гендиректор S7 Space Сергей Сопов. В ковидный кризис S7 Group вошла с огромной для авиакомпании финансовой подушкой – свыше 20 млрд руб., рассказали два человека, близкие к S7. Но убытки из-за эпидемии будут огромными, а восстанавливается рынок авиаперевозок очень медленно. Высокий летний сезон, за счет которого пассажирские авиакомпании живут весь год, потерян, добавляет один из них. S7 серьезно и эффективно сократила расходы и не может позволить себе тратить кэш, продолжает он.