ФАС проверяет законность действий Сахалинской области при выборе инвестора

ФАС проверяет законность действий Сахалинской области при выборе инвестораГубернатор хочет без конкурса создать аэропортовое СП с холдингом Вексельберга
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет правительство Сахалинской области за действия при выборе инвестора для аэропорта Южно-Сахалинска, так как область планирует без конкурса привлечь к достройке нового терминала холдинг «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники двух других аэропортов. Они знают о проверке, так как ФАС в ее ходе запрашивала других потенциальных претендентов, интересен ли им аэропорт Южно-Сахалинска. Запросы ФАС получили холдинг «Базэл аэро» Олега Дерипаски, «Новапорт» Романа Троценко, «Хабаровский аэропорт» Константина Басюка – все ответили, что актив им интересен, рассказали собеседники «Ведомостей».
«ФАС проверяет соблюдение законодательства о защите конкуренции при выборе оператора аэропорта Южно-Сахалинска. Юридическая оценка действий правительства Сахалинской области будет дана по итогам проверки», – передал «Ведомостям» замруководителя ФАС Александр Редько. Считаем правильным развивать крупные хабы на Дальнем Востоке на конкурентной основе с учетом необходимости создавать максимально широкие маршрутные сети местных, региональных и международных авиаперевозок, добавил Редько.