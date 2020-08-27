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ФАС проверяет законность действий Сахалинской области при выборе инвестора

Губернатор хочет без конкурса создать аэропортовое СП с холдингом Вексельберга
Александр Воробьев Дарья Молоткова
«Аэропорты регионов»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет правительство Сахалинской области за действия при выборе инвестора для аэропорта Южно-Сахалинска, так как область планирует без конкурса привлечь к достройке нового терминала холдинг «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники двух других аэропортов. Они знают о проверке, так как ФАС в ее ходе запрашивала других потенциальных претендентов, интересен ли им аэропорт Южно-Сахалинска. Запросы ФАС получили холдинг «Базэл аэро» Олега Дерипаски, «Новапорт» Романа Троценко, «Хабаровский аэропорт» Константина Басюка – все ответили, что актив им интересен, рассказали собеседники «Ведомостей».

«ФАС проверяет соблюдение законодательства о защите конкуренции при выборе оператора аэропорта Южно-Сахалинска. Юридическая оценка действий правительства Сахалинской области будет дана по итогам проверки», – передал «Ведомостям» замруководителя ФАС Александр Редько. Считаем правильным развивать крупные хабы на Дальнем Востоке на конкурентной основе с учетом необходимости создавать максимально широкие маршрутные сети местных, региональных и международных авиаперевозок, добавил Редько.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных