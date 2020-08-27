ФАС проверяет законность действий Сахалинской области при выборе инвестора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет правительство Сахалинской области за действия при выборе инвестора для аэропорта Южно-Сахалинска, так как область планирует без конкурса привлечь к достройке нового терминала холдинг «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники двух других аэропортов. Они знают о проверке, так как ФАС в ее ходе запрашивала других потенциальных претендентов, интересен ли им аэропорт Южно-Сахалинска. Запросы ФАС получили холдинг «Базэл аэро» Олега Дерипаски, «Новапорт» Романа Троценко, «Хабаровский аэропорт» Константина Басюка – все ответили, что актив им интересен, рассказали собеседники «Ведомостей».