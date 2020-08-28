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Выручка онлайн-рекрутера HeadHunter снизилась впервые за последние пять лет

Из-за коронавируса работодатели приостановили наем
Мария Истомина
Андрей Гордеев / Ведомости

Выручка крупнейшего рекрутингового портала в рунете HeadHunter сократилась во II квартале 2020 г. на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,53 млрд руб., следует из сообщения компании. Сокращение выручки портала зафиксировано впервые с 2015 г.

Скорректированная чистая прибыль HeadHunter в апреле – июне снизилась на 30,3% до 412 млн руб. Скорректированная EBITDA за указанный период снизилась на 30,7% до 685 млн руб., рентабельность показателя составила 44,7% против 52% годом ранее. Результаты HeadHunter оказались лучше консенсус-прогноза «Интерфакса»: опрошенные агентством аналитики ожидали, что выручка рекрутингового сервиса сократится на 20%, EBITDA снизится на 35%, рентабельность EBITDA составит 42,3%.

В январе – июне 2020 г. выручка HeadHunter снизилась на 1,6% и составила 3,52 млрд руб. При этом скорректированная чистая прибыль выросла на 6,3%, превысив 1 млрд руб. Скорректированная EBITDA за указанный период сократилась на 1,8% до 1,73 млрд руб.

Снижение выручки в самой компании объясняют в первую очередь сокращением числа платящих клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса на фоне ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Таких, к примеру, как закрытие торговых точек. Другим существенным фактором, повлиявшим на доходы HeadHunter, как отмечается в сообщении рекрутера, стало в целом снижение деловой активности, включая процессы подбора персонала из-за национального карантина.

В России, на которую приходится основная часть выручки компании (1,42 млрд руб., или более 90% в апреле – июне 2020 г.), нерабочим был объявлен период с 30 марта по 11 мая. Как результат – во II квартале 2020 г. доходы HeadHunter от размещения вакансий сократились на 34,3%, выручка от подписки к базе данных резюме уменьшилась на 20%, к комплексной подписке – на 5,3%.

Доходы рекрутеров находятся в прямой зависимости от состояния рынка труда и экономики страны в целом, считает руководитель практики стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елена Лазько. По ее словам, снижение выручки HeadHunter может быть связано с тем, что многие компании полностью или частично заморозили наем весной этого года, о чем говорят данные исследования (методом опроса), проведенного КПМГ в апреле – мае.

В опросе приняли участие 67 компаний-работодателей, работающих в России (ритейл, финансовый сектор, телекоммуникации, промышленность и т. д.). Так, 35% респондентов заявили, что сократили расходы на сотрудников, а 40% опрошенных сообщили о приостановке отбора персонала.

HeadHunter уже зафиксировала увеличение рекрутинговой активности в июле и августе и ожидает по итогам года роста выручки, приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Михаила Жукова. Восстановление рынка, как считает Жуков, будет зависеть от ситуации с коронавирусом. В качестве потенциального риска он при этом назвал возможность второй волны заражения коронавирусом этой осенью.

Делать выводы о темпах восстановления, объемах рынка труда и его сегментации можно будет не ранее лета 2021 г., но уже сейчас можно говорить о том, что полный возврат к прежним формам взаимодействия работодателей и соискателей маловероятен, считает Лазько.

«Результаты нашего свежего исследования показывают, что более 50% компаний в России готовы перевести 15–30% сотрудников на полностью удаленную работу. Для рекрутеров это может означать кардинальную смену парадигмы вплоть до «уберизации» найма, когда работодатель будет отбирать сотрудников по определенным компетенциям на почасовую оплату», – резюмирует она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных