Выручка онлайн-рекрутера HeadHunter снизилась впервые за последние пять лет

Доходы рекрутеров находятся в прямой зависимости от состояния рынка труда и экономики страны в целом, считает руководитель практики стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елена Лазько. По ее словам, снижение выручки HeadHunter может быть связано с тем, что многие компании полностью или частично заморозили наем весной этого года, о чем говорят данные исследования (методом опроса), проведенного КПМГ в апреле – мае.