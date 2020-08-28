Выручка онлайн-рекрутера HeadHunter снизилась впервые за последние пять лет

Выручка онлайн-рекрутера HeadHunter снизилась впервые за последние пять летИз-за коронавируса работодатели приостановили наем
Выручка крупнейшего рекрутингового портала в рунете HeadHunter сократилась во II квартале 2020 г. на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,53 млрд руб., следует из сообщения компании. Сокращение выручки портала зафиксировано впервые с 2015 г.
Скорректированная чистая прибыль HeadHunter в апреле – июне снизилась на 30,3% до 412 млн руб. Скорректированная EBITDA за указанный период снизилась на 30,7% до 685 млн руб., рентабельность показателя составила 44,7% против 52% годом ранее. Результаты HeadHunter оказались лучше консенсус-прогноза «Интерфакса»: опрошенные агентством аналитики ожидали, что выручка рекрутингового сервиса сократится на 20%, EBITDA снизится на 35%, рентабельность EBITDA составит 42,3%.
В январе – июне 2020 г. выручка HeadHunter снизилась на 1,6% и составила 3,52 млрд руб. При этом скорректированная чистая прибыль выросла на 6,3%, превысив 1 млрд руб. Скорректированная EBITDA за указанный период сократилась на 1,8% до 1,73 млрд руб.
Снижение выручки в самой компании объясняют в первую очередь сокращением числа платящих клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса на фоне ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Таких, к примеру, как закрытие торговых точек. Другим существенным фактором, повлиявшим на доходы HeadHunter, как отмечается в сообщении рекрутера, стало в целом снижение деловой активности, включая процессы подбора персонала из-за национального карантина.
В России, на которую приходится основная часть выручки компании (1,42 млрд руб., или более 90% в апреле – июне 2020 г.), нерабочим был объявлен период с 30 марта по 11 мая. Как результат – во II квартале 2020 г. доходы HeadHunter от размещения вакансий сократились на 34,3%, выручка от подписки к базе данных резюме уменьшилась на 20%, к комплексной подписке – на 5,3%.
Доходы рекрутеров находятся в прямой зависимости от состояния рынка труда и экономики страны в целом, считает руководитель практики стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елена Лазько. По ее словам, снижение выручки HeadHunter может быть связано с тем, что многие компании полностью или частично заморозили наем весной этого года, о чем говорят данные исследования (методом опроса), проведенного КПМГ в апреле – мае.
В опросе приняли участие 67 компаний-работодателей, работающих в России (ритейл, финансовый сектор, телекоммуникации, промышленность и т. д.). Так, 35% респондентов заявили, что сократили расходы на сотрудников, а 40% опрошенных сообщили о приостановке отбора персонала.
HeadHunter уже зафиксировала увеличение рекрутинговой активности в июле и августе и ожидает по итогам года роста выручки, приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Михаила Жукова. Восстановление рынка, как считает Жуков, будет зависеть от ситуации с коронавирусом. В качестве потенциального риска он при этом назвал возможность второй волны заражения коронавирусом этой осенью.
Делать выводы о темпах восстановления, объемах рынка труда и его сегментации можно будет не ранее лета 2021 г., но уже сейчас можно говорить о том, что полный возврат к прежним формам взаимодействия работодателей и соискателей маловероятен, считает Лазько.
«Результаты нашего свежего исследования показывают, что более 50% компаний в России готовы перевести 15–30% сотрудников на полностью удаленную работу. Для рекрутеров это может означать кардинальную смену парадигмы вплоть до «уберизации» найма, когда работодатель будет отбирать сотрудников по определенным компетенциям на почасовую оплату», – резюмирует она.