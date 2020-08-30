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«Тракторные заводы» за счет мер господдержки бросают вызов «Беларусу»

Пока минские тракторы доминируют на российском рынке с долей выше 90%
Анастасия Львова
КТЗ предполагает прежде всего локализовать производство двигателя для итальянского трактора /Концерн «Тракторные заводы»

Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) готовится заключить специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом на производство итальянского трактора малой мощности Agrolux, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе визита на завод «Промтрактор» (входит в КТЗ) в Чебоксарах. «Промтрактор» обсуждает подписание СПИК, сказал «Ведомостям» заместитель гендиректора концерна по сельскохозяйственному направлению Мурад Караджаев. В рамках СПИК автопроизводитель обязуется перед Минпромторгом достичь определенного уровня локализации по выпускаемой модели иностранной техники, в свою очередь он получает налоговые льготы, а модель техники – статус произведенной в России, что дает право на промышленные субсидии из бюджета.

«Мы ведем переговоры с итальянской компанией Same Deutz-Fahr (SDF) о производстве в рамках СПИК колесного трактора Agrolux 4.80 мощностью 80 л. с. Предполагается локализовать производство двигателя, который бы отвечал стандарту экологичности не ниже класса Tier 3, производство кабины, трансмиссии и некоторых других комплектующих», – рассказал Караджаев. Основной спрос в сельском хозяйстве приходится на тракторы малой мощности, в России пока не производится достаточного количества собственных тракторов таких моделей», – заявил Мантуров журналистам. КТЗ в рамках партнерства может запустить производство целой линейки тракторов мощностью от 80 до120 л. с., компания SDF готова обеспечить передачу необходимых технологий и полное сопровождение проекта инженерами и конструкторами, уточнил представитель Минпромторга. Представитель SDF на запрос не ответил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных