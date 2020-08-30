«Тракторные заводы» за счет мер господдержки бросают вызов «Беларусу»Пока минские тракторы доминируют на российском рынке с долей выше 90%
Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) готовится заключить специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом на производство итальянского трактора малой мощности Agrolux, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе визита на завод «Промтрактор» (входит в КТЗ) в Чебоксарах. «Промтрактор» обсуждает подписание СПИК, сказал «Ведомостям» заместитель гендиректора концерна по сельскохозяйственному направлению Мурад Караджаев. В рамках СПИК автопроизводитель обязуется перед Минпромторгом достичь определенного уровня локализации по выпускаемой модели иностранной техники, в свою очередь он получает налоговые льготы, а модель техники – статус произведенной в России, что дает право на промышленные субсидии из бюджета.
«Мы ведем переговоры с итальянской компанией Same Deutz-Fahr (SDF) о производстве в рамках СПИК колесного трактора Agrolux 4.80 мощностью 80 л. с. Предполагается локализовать производство двигателя, который бы отвечал стандарту экологичности не ниже класса Tier 3, производство кабины, трансмиссии и некоторых других комплектующих», – рассказал Караджаев. Основной спрос в сельском хозяйстве приходится на тракторы малой мощности, в России пока не производится достаточного количества собственных тракторов таких моделей», – заявил Мантуров журналистам. КТЗ в рамках партнерства может запустить производство целой линейки тракторов мощностью от 80 до120 л. с., компания SDF готова обеспечить передачу необходимых технологий и полное сопровождение проекта инженерами и конструкторами, уточнил представитель Минпромторга. Представитель SDF на запрос не ответил.