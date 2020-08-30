«Тракторные заводы» за счет мер господдержки бросают вызов «Беларусу»

«Мы ведем переговоры с итальянской компанией Same Deutz-Fahr (SDF) о производстве в рамках СПИК колесного трактора Agrolux 4.80 мощностью 80 л. с. Предполагается локализовать производство двигателя, который бы отвечал стандарту экологичности не ниже класса Tier 3, производство кабины, трансмиссии и некоторых других комплектующих», – рассказал Караджаев. Основной спрос в сельском хозяйстве приходится на тракторы малой мощности, в России пока не производится достаточного количества собственных тракторов таких моделей», – заявил Мантуров журналистам. КТЗ в рамках партнерства может запустить производство целой линейки тракторов мощностью от 80 до120 л. с., компания SDF готова обеспечить передачу необходимых технологий и полное сопровождение проекта инженерами и конструкторами, уточнил представитель Минпромторга. Представитель SDF на запрос не ответил.