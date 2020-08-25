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Дружба Белоруссии с Россией основана на экономическом интересе

Поэтому даже смена власти в Минске не приведет к ухудшению отношений, уверены эксперты
Екатерина Шохина
Белорусская экономика не выживет без России /Vasily Fedosenko / Reuters

Политическая неопределенность в Белоруссии нарастает, и эксперты начинают обсуждать, что будет в случае того или иного варианта ухода с поста президента Александра Лукашенко. В частности, как приход к власти белорусской оппозиции отразится на экономических отношениях Минска с Россией и кто больше пострадает от возможного ухудшения отношений между двумя странами.

Доля России во внешнеторговом обороте Белоруссии в последние годы колеблется на уровне 48–49%, отмечает доцент департамента международных отношений Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Белорусский экспорт в Россию можно разделить на три ключевые части: сельское хозяйство и продукты питания, машиностроение, химическая промышленность. Россия – главный импортер белорусского продовольствия и машин: в нашу страну идет 90% экспорта сыров и молока, 55–60% производимых в Белоруссии грузовых автомобилей и самосвалов, 70–75% тракторов и две трети автобусов, указывает эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных