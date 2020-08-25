Дружба Белоруссии с Россией основана на экономическом интересе

Политическая неопределенность в Белоруссии нарастает, и эксперты начинают обсуждать, что будет в случае того или иного варианта ухода с поста президента Александра Лукашенко. В частности, как приход к власти белорусской оппозиции отразится на экономических отношениях Минска с Россией и кто больше пострадает от возможного ухудшения отношений между двумя странами.