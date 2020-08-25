Дружба Белоруссии с Россией основана на экономическом интересе

Дружба Белоруссии с Россией основана на экономическом интересеПоэтому даже смена власти в Минске не приведет к ухудшению отношений, уверены эксперты
Политическая неопределенность в Белоруссии нарастает, и эксперты начинают обсуждать, что будет в случае того или иного варианта ухода с поста президента Александра Лукашенко. В частности, как приход к власти белорусской оппозиции отразится на экономических отношениях Минска с Россией и кто больше пострадает от возможного ухудшения отношений между двумя странами.
Доля России во внешнеторговом обороте Белоруссии в последние годы колеблется на уровне 48–49%, отмечает доцент департамента международных отношений Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Белорусский экспорт в Россию можно разделить на три ключевые части: сельское хозяйство и продукты питания, машиностроение, химическая промышленность. Россия – главный импортер белорусского продовольствия и машин: в нашу страну идет 90% экспорта сыров и молока, 55–60% производимых в Белоруссии грузовых автомобилей и самосвалов, 70–75% тракторов и две трети автобусов, указывает эксперт.