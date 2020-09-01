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Прибыль «Газпрома» сократилась в 25 раз

А квартальный объем капиталовложений оказался минимальным с 2016 года
Анна Подлинова
Сергей Портер / Ведомости

Прибыль газового монополиста за II квартал 2020 г. снизилась вдвое к аналогичному периоду прошлого года до 149,2 млрд руб. А прибыль в первом полугодии составила 32,9 млрд руб., говорится в отчете компании по МСФО от 31 августа. Выручка компании за шесть месяцев упала на 28,8% и составила 2,903 трлн руб., во II квартале – почти на 35% до 1,163 трлн руб.

Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов, слова которого привела компания в релизе, обратил внимание на то, что работать пришлось в экстремальных условиях: при резком падении спроса на энергоресурсы, снижении цен на газ в Европе до исторических минимумов, волатильности валютных курсов. Топ-менеджер уточнил, что на этом фоне объем капвложений за II квартал был минимальным с 2016 г. Долговая нагрузка выросла, но находится на контролируемом уровне, добавил Садыгов. Чистый долг «Газпрома» по состоянию на конец июня 2020 г. вырос на 16% по сравнению с показателем на начало года до 3,684 трлн руб., следует из отчетности.

Дивидендная база «Газпрома», по словам Садыгова, составила 216 млрд руб. за шесть месяцев текущего года. Он добавил, что, в то время как многие компании отказываются от выплаты дивидендов, «Газпром» продолжает придерживаться озвученных ранее планов (намерен выплатить не менее 40% от чистой прибыли по итогам 2020 г. – «Ведомости»).

Нефтегазовый сектор РФ в марте – июне находился под давлением негативных рыночных факторов, связанных с COVID-19. Так, по итогам первого полугодия 2020 г. «Лукойл» получил убыток по МСФО 64,68 млрд руб. (за аналогичный период 2019 г. прибыль составила 330,48 млрд руб.), «Роснефть» – 113 млрд руб. (против прибыли 325 млрд руб.), прибыль «Новатэка» упала в 40 с лишним раз до 10,9 млрд руб. Средняя экспортная цена газа упала со $162 за 1000 куб. м в январе до $94 в мае, что ниже рентабельности поставок «Газпрома» ($100 за 1000 куб. м).

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Отчетность «Газпрома» оказалась худшей за много лет, что, впрочем, было ожидаемо, говорит старший персональный брокер «БКС брокера» Виктор Щеглов. Эксперт обращает внимание, что выручка компании от экспортных продаж в Европе без учета пошлин и акцизов составила $4,1 млрд (что лучше ожиданий). EBITDA (выручка без учета оплаты налогов, амортизации и процентов по кредитам) за II квартал в $1,3 млрд – худшая по крайней мере за последние 10 лет, добавляет он. Щеглов обращает внимание, что даже начавшееся восстановление цен на европейском газовом рынке во II квартале – $110 за 1000 куб. м – не смогло существенно компенсировать сильнейшее падение за I квартал. Экспортная стоимость газа все еще демонстрирует падение на 32% квартал к кварталу и на 45% год к году, сказал он.

В этих условиях финпоказатели «Газпрома» оказались лучше, чем ожидал рынок, указывает аналитик «Фридом финанс» Александр Осин. В частности, компания подтвердила намеченные ранее планы по высокой выплате дивидендов с целью к 2022 г. выйти на цифру выплат акционерам в 50% скорректированной прибыли. Прогноз эксперта: прибыль компании по итогам года может составить порядка 715 млрд руб., а прибыль, относящаяся к акционерам, – 671 млрд руб., размер дивидендов – 12,6 руб. на обыкновенную акцию (за прошлый год компания выплатила 15,24 руб. на акцию). В свою очередь Щеглов обращает внимание на то, что соотношение чистого долга к EBITDA во II квартале превысило комфортное для выплат акционерам соотношение 2,5, достигнув показателя 2,7. Но руководство госмонополии вряд ли откажется от минимальных требований к выплатам, заключил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных