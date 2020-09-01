Прибыль «Газпрома» сократилась в 25 раз

Отчетность «Газпрома» оказалась худшей за много лет, что, впрочем, было ожидаемо, говорит старший персональный брокер «БКС брокера» Виктор Щеглов. Эксперт обращает внимание, что выручка компании от экспортных продаж в Европе без учета пошлин и акцизов составила $4,1 млрд (что лучше ожиданий). EBITDA (выручка без учета оплаты налогов, амортизации и процентов по кредитам) за II квартал в $1,3 млрд – худшая по крайней мере за последние 10 лет, добавляет он. Щеглов обращает внимание, что даже начавшееся восстановление цен на европейском газовом рынке во II квартале – $110 за 1000 куб. м – не смогло существенно компенсировать сильнейшее падение за I квартал. Экспортная стоимость газа все еще демонстрирует падение на 32% квартал к кварталу и на 45% год к году, сказал он.