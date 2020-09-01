Прибыль «Газпрома» сократилась в 25 раз

Прибыль «Газпрома» сократилась в 25 разА квартальный объем капиталовложений оказался минимальным с 2016 года
Прибыль газового монополиста за II квартал 2020 г. снизилась вдвое к аналогичному периоду прошлого года до 149,2 млрд руб. А прибыль в первом полугодии составила 32,9 млрд руб., говорится в отчете компании по МСФО от 31 августа. Выручка компании за шесть месяцев упала на 28,8% и составила 2,903 трлн руб., во II квартале – почти на 35% до 1,163 трлн руб.
Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов, слова которого привела компания в релизе, обратил внимание на то, что работать пришлось в экстремальных условиях: при резком падении спроса на энергоресурсы, снижении цен на газ в Европе до исторических минимумов, волатильности валютных курсов. Топ-менеджер уточнил, что на этом фоне объем капвложений за II квартал был минимальным с 2016 г. Долговая нагрузка выросла, но находится на контролируемом уровне, добавил Садыгов. Чистый долг «Газпрома» по состоянию на конец июня 2020 г. вырос на 16% по сравнению с показателем на начало года до 3,684 трлн руб., следует из отчетности.
Дивидендная база «Газпрома», по словам Садыгова, составила 216 млрд руб. за шесть месяцев текущего года. Он добавил, что, в то время как многие компании отказываются от выплаты дивидендов, «Газпром» продолжает придерживаться озвученных ранее планов (намерен выплатить не менее 40% от чистой прибыли по итогам 2020 г. – «Ведомости»).
Нефтегазовый сектор РФ в марте – июне находился под давлением негативных рыночных факторов, связанных с COVID-19. Так, по итогам первого полугодия 2020 г. «Лукойл» получил убыток по МСФО 64,68 млрд руб. (за аналогичный период 2019 г. прибыль составила 330,48 млрд руб.), «Роснефть» – 113 млрд руб. (против прибыли 325 млрд руб.), прибыль «Новатэка» упала в 40 с лишним раз до 10,9 млрд руб. Средняя экспортная цена газа упала со $162 за 1000 куб. м в январе до $94 в мае, что ниже рентабельности поставок «Газпрома» ($100 за 1000 куб. м).
Отчетность «Газпрома» оказалась худшей за много лет, что, впрочем, было ожидаемо, говорит старший персональный брокер «БКС брокера» Виктор Щеглов. Эксперт обращает внимание, что выручка компании от экспортных продаж в Европе без учета пошлин и акцизов составила $4,1 млрд (что лучше ожиданий). EBITDA (выручка без учета оплаты налогов, амортизации и процентов по кредитам) за II квартал в $1,3 млрд – худшая по крайней мере за последние 10 лет, добавляет он. Щеглов обращает внимание, что даже начавшееся восстановление цен на европейском газовом рынке во II квартале – $110 за 1000 куб. м – не смогло существенно компенсировать сильнейшее падение за I квартал. Экспортная стоимость газа все еще демонстрирует падение на 32% квартал к кварталу и на 45% год к году, сказал он.
В этих условиях финпоказатели «Газпрома» оказались лучше, чем ожидал рынок, указывает аналитик «Фридом финанс» Александр Осин. В частности, компания подтвердила намеченные ранее планы по высокой выплате дивидендов с целью к 2022 г. выйти на цифру выплат акционерам в 50% скорректированной прибыли. Прогноз эксперта: прибыль компании по итогам года может составить порядка 715 млрд руб., а прибыль, относящаяся к акционерам, – 671 млрд руб., размер дивидендов – 12,6 руб. на обыкновенную акцию (за прошлый год компания выплатила 15,24 руб. на акцию). В свою очередь Щеглов обращает внимание на то, что соотношение чистого долга к EBITDA во II квартале превысило комфортное для выплат акционерам соотношение 2,5, достигнув показателя 2,7. Но руководство госмонополии вряд ли откажется от минимальных требований к выплатам, заключил он.