Red Wings хочет создать транзитный хаб в Екатеринбурге с самолетами SSJ100

Самолеты SSJ100 авиакомпании Red Wings будут летать из региональных городов, а главным хабом для них станет аэропорт Екатеринбурга «Кольцово» (крупнейший актив холдинга «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. – «Ведомости»), рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор Red Wings Евгений Ключарев. Сейчас в парке авиакомпании 16 среднемагистральных самолетов Airbus 320/321, она летает из «Домодедово» в крупнейшие региональные города, в высокий летний сезон по заказу туроператоров перевозит пассажиров на черноморские курорты России и в Турцию.