Red Wings хочет создать транзитный хаб в Екатеринбурге с самолетами SSJ100

Red Wings хочет создать транзитный хаб в Екатеринбурге с самолетами SSJ100Он должен стать аналогом и конкурентом хаба S7 Airlines в Новосибирске
Самолеты SSJ100 авиакомпании Red Wings будут летать из региональных городов, а главным хабом для них станет аэропорт Екатеринбурга «Кольцово» (крупнейший актив холдинга «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. – «Ведомости»), рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор Red Wings Евгений Ключарев. Сейчас в парке авиакомпании 16 среднемагистральных самолетов Airbus 320/321, она летает из «Домодедово» в крупнейшие региональные города, в высокий летний сезон по заказу туроператоров перевозит пассажиров на черноморские курорты России и в Турцию.
В мае с целью поддержки российского авиапрома президентом и правительством была одобрена программа поставки Red Wings в лизинг в течение нескольких лет 60 «Суперджетов». В том числе она получит 30 из 59 лайнеров, которые находятся у производителя – Объединенной авиастроительной корпорации – в разной степени готовности. Еще 30 планируется построить специально для Red Wings.