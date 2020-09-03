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Red Wings хочет создать транзитный хаб в Екатеринбурге с самолетами SSJ100

Он должен стать аналогом и конкурентом хаба S7 Airlines в Новосибирске
Александр Воробьев
У Red Wings уже были самолеты SSJ100 /Марина Лысцева / ТАСС

Самолеты SSJ100 авиакомпании Red Wings будут летать из региональных городов, а главным хабом для них станет аэропорт Екатеринбурга «Кольцово» (крупнейший актив холдинга «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. – «Ведомости»), рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор Red Wings Евгений Ключарев. Сейчас в парке авиакомпании 16 среднемагистральных самолетов Airbus 320/321, она летает из «Домодедово» в крупнейшие региональные города, в высокий летний сезон по заказу туроператоров перевозит пассажиров на черноморские курорты России и в Турцию.

В мае с целью поддержки российского авиапрома президентом и правительством была одобрена программа поставки Red Wings в лизинг в течение нескольких лет 60 «Суперджетов». В том числе она получит 30 из 59 лайнеров, которые находятся у производителя – Объединенной авиастроительной корпорации – в разной степени готовности. Еще 30 планируется построить специально для Red Wings.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных