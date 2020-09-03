Red Wings уже несколько лет принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая, в свою очередь, с прошлого года входит в «Ростех». Ранее ОАК, будучи единственным в России производителем реактивных самолетов, не обращала особого внимания на наличие в своем периметре кэптивной авиакомпании. Все изменилось весной: «Ростех» разработал, а президент Владимир Путин одобрил программу поставки Red Wings в течение нескольких лет 60 гражданских самолетов SSJ100. Программа «Суперджет» испытывает острейший дефицит заказчиков, у ОАК в разной стадии готовности скопилось 59 таких лайнеров, в том числе 22 полностью построенных. Из этих 59 самолетов Red Wings получит 30, еще 30 будут построены для нее с нуля. Авиакомпания призвана стать эталонным эксплуатантом SSJ100 и вернуть авиационной отрасли веру в этот самолет. Гендиректор авиакомпании Евгений Ключарев в интервью «Ведомостям» рассказал, почему ключевым хабом SSJ100 выбран Екатеринбург и насколько серьезные меры господдержки нужны этой программе.