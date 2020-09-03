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«Есть все шансы доказать, что SSJ100 может зарабатывать»

Гендиректор Red Wings Евгений Ключарев рассказывает, откуда будут летать десятки новых «Суперджетов» его компании
Александр Воробьев
Гендиректор Red Wings Евгений Ключарев /Андрей Гордеев / Ведомости

Red Wings уже несколько лет принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая, в свою очередь, с прошлого года входит в «Ростех». Ранее ОАК, будучи единственным в России производителем реактивных самолетов, не обращала особого внимания на наличие в своем периметре кэптивной авиакомпании. Все изменилось весной: «Ростех» разработал, а президент Владимир Путин одобрил программу поставки Red Wings в течение нескольких лет 60 гражданских самолетов SSJ100. Программа «Суперджет» испытывает острейший дефицит заказчиков, у ОАК в разной стадии готовности скопилось 59 таких лайнеров, в том числе 22 полностью построенных. Из этих 59 самолетов Red Wings получит 30, еще 30 будут построены для нее с нуля. Авиакомпания призвана стать эталонным эксплуатантом SSJ100 и вернуть авиационной отрасли веру в этот самолет. Гендиректор авиакомпании Евгений Ключарев в интервью «Ведомостям» рассказал, почему ключевым хабом SSJ100 выбран Екатеринбург и насколько серьезные меры господдержки нужны этой программе.

– Когда Red Wings начнет получать самолеты SSJ100? Программа поставки вам 60 лайнеров была одобрена президентом 13 мая.

– 31 августа мы подписали с ГТЛК контракт на поставку в лизинг первого самолета. С 15 сентября он начнет перевозки. В ближайшие дни будут подписаны соглашения на второй и третий лайнеры, они начнут оперирование с 24 сентября. И в октябре – декабре придут еще четыре лайнера, итого семь в 2020 г. Всего из 59 «Суперджетов», поставки которых наша авиационная промышленность запланировала в 2020–2021 гг., 30 самолетов предназначены для Red Wings. Еще 30 «Суперджетов», в соответствии с бизнес-планом, пополнят наш парк в 2022–2024 гг.

Такой быстрый рост флота связан с тем, что мы видим развитие рынка для этих самолетов не в одной точке, а в нескольких. Соответственно, в течение 3–4 лет мы организуем базирование и разлет SSJ100 из нескольких региональных аэропортов.

Ранее по теме: Red Wings хочет создать транзитный хаб в Екатеринбурге с самолетами SSJ100
– Было же принято решение, что поставку нескольким авиакомпаниям всей или почти всей партии из 59 самолетов будет финансировать Промсвязьбанк и лизингодателем будет их дочерняя компания «ПСБ лизинг».

– ГТЛК поставит нам первые три «Суперджета». Последующие суда будет поставлять «ПСБ лизинг».

– Как Red Wings стала головной компанией этого проекта по эксплуатации 60 SSJ100? Ведь «Ростех» думал с нуля создать авиакомпанию, чтобы поставлять в нее российские самолеты. И название для нее было придумано: «РТ-авиа».

– Такой проект существовал. Но в какой-то момент внешние обстоятельства как на авиационном рынке, так и в экономике в целом повлияли на позицию руководства госкорпорации «Ростех». Я имею в виду в том числе и эпидемию коронавируса, и связанные с нею ограничения для многих отраслей. Было решено не создавать авиакомпанию с нуля, это длинный путь: надо формировать команду, получать сертификат эксплуатанта, за рубеж новый перевозчик два года не имеет права летать. Большие дополнительные затраты.

Уральский хаб

– Из каких городов планируете летать на «Суперджетах»?
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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