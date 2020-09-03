«Есть все шансы доказать, что SSJ100 может зарабатывать»Гендиректор Red Wings Евгений Ключарев рассказывает, откуда будут летать десятки новых «Суперджетов» его компании
Red Wings уже несколько лет принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая, в свою очередь, с прошлого года входит в «Ростех». Ранее ОАК, будучи единственным в России производителем реактивных самолетов, не обращала особого внимания на наличие в своем периметре кэптивной авиакомпании. Все изменилось весной: «Ростех» разработал, а президент Владимир Путин одобрил программу поставки Red Wings в течение нескольких лет 60 гражданских самолетов SSJ100. Программа «Суперджет» испытывает острейший дефицит заказчиков, у ОАК в разной стадии готовности скопилось 59 таких лайнеров, в том числе 22 полностью построенных. Из этих 59 самолетов Red Wings получит 30, еще 30 будут построены для нее с нуля. Авиакомпания призвана стать эталонным эксплуатантом SSJ100 и вернуть авиационной отрасли веру в этот самолет. Гендиректор авиакомпании Евгений Ключарев в интервью «Ведомостям» рассказал, почему ключевым хабом SSJ100 выбран Екатеринбург и насколько серьезные меры господдержки нужны этой программе.
– 31 августа мы подписали с ГТЛК контракт на поставку в лизинг первого самолета. С 15 сентября он начнет перевозки. В ближайшие дни будут подписаны соглашения на второй и третий лайнеры, они начнут оперирование с 24 сентября. И в октябре – декабре придут еще четыре лайнера, итого семь в 2020 г. Всего из 59 «Суперджетов», поставки которых наша авиационная промышленность запланировала в 2020–2021 гг., 30 самолетов предназначены для Red Wings. Еще 30 «Суперджетов», в соответствии с бизнес-планом, пополнят наш парк в 2022–2024 гг.
Такой быстрый рост флота связан с тем, что мы видим развитие рынка для этих самолетов не в одной точке, а в нескольких. Соответственно, в течение 3–4 лет мы организуем базирование и разлет SSJ100 из нескольких региональных аэропортов.
– ГТЛК поставит нам первые три «Суперджета». Последующие суда будет поставлять «ПСБ лизинг».
– Такой проект существовал. Но в какой-то момент внешние обстоятельства как на авиационном рынке, так и в экономике в целом повлияли на позицию руководства госкорпорации «Ростех». Я имею в виду в том числе и эпидемию коронавируса, и связанные с нею ограничения для многих отраслей. Было решено не создавать авиакомпанию с нуля, это длинный путь: надо формировать команду, получать сертификат эксплуатанта, за рубеж новый перевозчик два года не имеет права летать. Большие дополнительные затраты.