Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК

По словам источника «Ведомостей» в правительстве, вопрос предоставления льгот проекту должен быть проработан до конца сентября. Однако консолидированной позиции в правительстве пока нет, говорит представитель Борисова. «Поручение поступило. Консолидированной позиции пока нет. Дали поручения проработать профильным ведомствам. Не все ответы пришли», – пояснили в аппарате вице-премьера. Представитель Минэнерго не стал комментировать. В Минфине не ответили на запрос «Ведомостей».