Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК

Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХККонсенсус по нефтехимическому проекту «Роснефти» может быть найден в сентябре
Правительство по поручению президента России Владимира Путина вернулось к обсуждению возможных параметров проекта «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК), рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с обсуждением, и подтвердили в аппарате курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова.
Строительство ВНХК позволит создать порядка 100 000 новых рабочих мест и стабилизировать топливный рынок региона, говорил 18 августа на встрече с президентом глава «Роснефти» Игорь Сечин.
«Нам нужен стабильный налоговый режим, который позволил бы планировать экономику этого предприятия минимум на 30 лет», – отмечал при этом Сечин.
Развитие Дальнего Востока – задача общенационального масштаба, отмечал Путин. В июне 2020 г. президент поручил правительству до конца сентября утвердить национальную программу развития региона до 2035 г. Ее частью может стать проект «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке, знает источник, знакомый с резолюцией Путина на предложении по строительству ВНХК. «Нужно создавать на Дальнем Востоке новые рабочие места», – написал президент.
Проект технически сложный, а потому крайне капиталоемкий, для его реализации потребуется привлечение стратегического партнера, признает представитель «Роснефти». Объем инвестиций он не раскрывает, однако ранее компания оценивала затраты в 1,5 трлн руб.
«Роснефть» пыталась реализовать проект на протяжении 10 лет, но в прошлом году официально исключила его из инвестпрограммы, признав нерентабельным. «Мы готовы вернуться к нему в случае обеспечения фискального режима, обеспечивающего рентабельность проекта, возвратность на вложенные средства», – заявил Сечин на встрече с главой государства.
Проект предполагает строительство двух очередей мощностью 12 млн т в год по нефти и 3,4 млн т по нефтехимическому сырью, морского порта с терминалами для нефти и продуктов нефтегазохимии, а также инфраструктурных объектов – железнодорожной ветки и электростанции.
Средний показатель внутренней нормы доходности (IRR) по новым проектам крупнейших энергетических компаний – от 22 до 28%, посчитал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Для привлечения стратегического инвестора в ВНХК “Роснефти” нужно обеспечить примерно тот же уровень рентабельности. Никто не пойдет инвестировать в проект с меньшей доходностью при наличии более рентабельных проектов в добыче в собственном же портфеле», – говорит эксперт.
«Exxon Mobil, один из лидеров отрасли, оценивает приемлемый уровень рентабельности в нефтеперерабатывающих проектах на уровне не менее 20%, а нефтехимических – не менее 15%. Таким образом, интегрированный проект должен быть не ниже 18% в долларовом эквиваленте. Для российского рублевого проекта пороговое значение IRR должно быть на 4–5 процентных пункта выше», – соглашается старший аналитик компании WMT Consult Валерий Андрианов.
Текущий IRR ВНХК – не более 8%, знает источник, знакомый с ходом обсуждения проекта. По его словам, повысить рентабельность до пороговых значений позволят льготы по обратным акцизам: «Роснефть» предлагает перейти на формульную ставку акциза на прямогонный бензин (с коэффициентом 6) и ввести логистический коэффициент 2 для обратного акциза на нефть, что позволит обеспечить конкурентную цену сырья для проекта.
При цене на нефть $60 за баррель общая сумма обратных акцизов может составить порядка 64 млрд руб. в год, подсчитал Суверов. Но для государства это будет оправдано, считает эксперт: после запуска проекта внутренний региональный продукт Приморского края может увеличиться в полтора раза, а поступления в бюджет всех уровней превысить 1 трлн руб.
«ВНХК создаст возможность для экспорта на перспективные азиатские рынки конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, стабилизирует топливный рынок региона, а также создаст новые генерирующие мощности для обеспечения нужд предприятия и Приморского края», – пояснил Суверов.
По словам источника «Ведомостей» в правительстве, вопрос предоставления льгот проекту должен быть проработан до конца сентября. Однако консолидированной позиции в правительстве пока нет, говорит представитель Борисова. «Поручение поступило. Консолидированной позиции пока нет. Дали поручения проработать профильным ведомствам. Не все ответы пришли», – пояснили в аппарате вице-премьера. Представитель Минэнерго не стал комментировать. В Минфине не ответили на запрос «Ведомостей».