Сеть «Даблби» откроет кофейни в офисах крупных корпораций

Сеть «Даблби» откроет кофейни в офисах крупных корпорацийТакой формат набирает популярность во всем мире
Сеть кофеен «Даблби» намерена открывать заведения в офисах крупных компаний: первую такую точку она запустила в сентябре в штаб-квартире Росбанка в башне «Око» в «Москва-сити» в техническом режиме. Об этом «Ведомостям» рассказала управляющий директор «Даблби» Александра Вантье.
Площадь кофейни – 6 кв. м (обычное заведение занимает 40 кв. м), она будет обслуживать исключительно сотрудников банка. Инвестиции в проект составят 5 млн руб. Ассортимент напитков соответствует стандартной кофейне «Даблби», готовить их будет бариста, рассказывает Вантье, но меню ограничено десертами, выпечкой и закусками в банках (паштеты, хумус и проч.). Средний чек – 600 руб. Представитель Росбанка информацию о сотрудничестве с «Даблби» подтвердил.
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