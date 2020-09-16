Сеть «Даблби» откроет кофейни в офисах крупных корпораций

Площадь кофейни – 6 кв. м (обычное заведение занимает 40 кв. м), она будет обслуживать исключительно сотрудников банка. Инвестиции в проект составят 5 млн руб. Ассортимент напитков соответствует стандартной кофейне «Даблби», готовить их будет бариста, рассказывает Вантье, но меню ограничено десертами, выпечкой и закусками в банках (паштеты, хумус и проч.). Средний чек – 600 руб. Представитель Росбанка информацию о сотрудничестве с «Даблби» подтвердил.