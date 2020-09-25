Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Но закрыть эти сделки так и не удалось. Южно-Сахалинский городской суд спустя две недели после заключения сделок наложил арест на активы КУК и «Монерон» в связи с уголовными делами против сооснователя компаний Олега Кана. Следственный комитет обвиняет его в контрабанде крабов и убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко. При этом компании ему не принадлежат: 100% долей в КУК владеет Пашов, в «Монероне» – Виктория Ледукова. Кан, как он говорил «Ведомостям», уже несколько лет не занимается крабовым бизнесом и с конца 2018 г. находится за границей.