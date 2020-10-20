Sinosteel увеличивает закупки австралийской железной руды

Sinosteel зарабатывает на производителях стали, это второй по величине импортер железной руды в страну, один из крупнейших производителей горнодобывающего и металлургического оборудования. Sinosteel и Fenix Resources заключили сделку через несколько дней после слияния Sinosteel с китайской China Baowu Steel Group, крупнейшей по объему производства стали в Китае и второй в мире. На 1-м месте в мире люксембургская ArcelorMittal (97,1 млн т стали в 2019 г.), от которой Baowu отстала «всего» на 1,6 млн т в год, на 3-м месте японская Nippon Steel, которая производит уже на 43,8 млн т в год меньше, чем Baowu. И Sinosteel, и Baowu – государственные компании, которые контролируются Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC). Этот комитет и принял решение о слиянии Baowu и Sinosteel, которое соответствует планам китайского правительства по консолидации предприятий в угольном и сталелитейном секторах.