Sinosteel увеличивает закупки австралийской железной руды

Sinosteel увеличивает закупки австралийской железной рудыПока Китай и Австралия ведут торговую войну
Китайская компания Sinosteel заключила контракт на поставки руды с месторождения Iron Ridge в западной части Австралии, которое разрабатывает австралийская Fenix Resources, сообщает South China Morning Post. Первые поставки намечены на начало 2021 г. По прогнозам Fenix Resources, на месторождении будет добываться 1,25 млн т железной руды в год. Половину заберет Sinosteel, вторая достанется австралийской Atlas Iron.
Sinosteel зарабатывает на производителях стали, это второй по величине импортер железной руды в страну, один из крупнейших производителей горнодобывающего и металлургического оборудования. Sinosteel и Fenix Resources заключили сделку через несколько дней после слияния Sinosteel с китайской China Baowu Steel Group, крупнейшей по объему производства стали в Китае и второй в мире. На 1-м месте в мире люксембургская ArcelorMittal (97,1 млн т стали в 2019 г.), от которой Baowu отстала «всего» на 1,6 млн т в год, на 3-м месте японская Nippon Steel, которая производит уже на 43,8 млн т в год меньше, чем Baowu. И Sinosteel, и Baowu – государственные компании, которые контролируются Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC). Этот комитет и принял решение о слиянии Baowu и Sinosteel, которое соответствует планам китайского правительства по консолидации предприятий в угольном и сталелитейном секторах.
Как сообщает Reuters, официальный Пекин намерен сосредоточить 60% рынка стали в руках 10 крупнейших производителей; к 2025 г. их могут объединить в 3–4 мегахолдинга с объемом производства 80 млн т стали в год каждый. Сейчас на первую десятку сталелитейных компаний страны приходится около 40% производства. Правительство добивается роста эффективности сталелитейного комплекса и рассчитывает таким образом обуздать рост производства, негативно влияющий на мировые цены.
«Вероятно, многие предприятия среднего размера закроются после слияния с крупными сталелитейными заводами. Это станет еще одним способом сокращения мощностей в условиях перепроизводства и также означает, что гиганты будут иметь большую власть над ценообразованием и будут способны сильнее влиять на индустрию», – сообщает S&P Global Platts со ссылкой на источники на сталелитейных предприятиях Китая. Власти страны заявляли, что в 2016–2019 гг. им уже удалось не допустить роста производства на 140 млн т на 700 небольших предприятиях и на 150 млн т на более крупных. Однако рост все равно идет: в прошлом году китайские предприятия выпустили 996,3 млн т стали (в 2016 г. – 807,6 млн т).
Возможно, на темпы роста повлияют испортившиеся отношения Китая с Австралией. Так, 13 октября South China Morning Post сообщила о запрете китайского правительства на импорт австралийского коксующегося и энергетического угля. Все началось в августе 2018 г., когда под давлением США Австралия запретила использовать продукцию китайской Huawei для строительства сетей 5G в стране. С тех пор страны обмениваются запретами и антидемпинговыми расследованиями: пострадали австралийские мясо, вина, ячмень, китайские сталь, медь и металлический кремний. Появится ли в Китае запрет на ввоз австралийской железной руды, пока не ясно. Китай является крупнейшим импортером руды (в 2019 г. 69% мирового объема импорта руды на общую сумму $99,8 млрд отправилось в Китай), а Австралия – крупнейшим поставщиком руды в Китай (66,2% всей импортированной в Китай руды прибыло из Австралии).