Агрегатор такси DiDi начал набор водителей в 15 российских городах

Агрегатор такси DiDi начал набор водителей в 15 российских городахУчастники рынка прогнозируют войну за клиента
Агрегатор такси DiDi, принадлежащий китайской компании Didi Chuxing, начнет работу в 15 новых городах в России, сообщил «Ведомостям» представитель российского офиса «Диди мобилити рус». В конце августа сервис запустился в Казани.
С 30 октября компания начнет регистрацию водителей в Белгороде, Брянске, Владимире, Курске, Липецке, Рязани, Тамбове, Твери, Туле, Ижевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Сроки запуска приложения для пользователей в этих городах в компании не раскрывают. «Открытие регистрации для водителей означает, что мы точно запустимся в этих городах», – подтверждает представитель сервиса. Комиссия для водителей (процент от стоимости поездки, который забирает агрегатор) была повышена с 5 до 9,5%, уточняет ее представитель.
«Didi вышел на рынок по стратегии «скидок и субсидирования». На фоне их действий казанский рынок вырос по количеству поездок. Такая стратегия позволила им стать игроком номер два в Казани», – говорил недавно на телеконференции с инвесторами финансовый директор сервиса-конкурента «Яндекс.Такси» Евгений Сендеров. Но «Яндекс» по-прежнему осуществляет больше всех поездок в этом городе. Комиссия компании составляет около 13%, сообщил источник «Ведомостей» на казанском рынке такси.
«Стоимость стандартной поездки в «Диди» в Казани примерно такая же, как у конкурентов. Просто на этапе запуска в России они использовали различные акции, как бы «покупая» и водителей, и пассажиров, – это бесплатные поездки по пятницам, скидки на поездки для впервые воспользовавшихся приложением пассажиров, более высокий гарантированный заработок для водителей. Сейчас «Диди» уже отказался от части этих акций», – говорит руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.
$60 млрд
во столько может быть оценена Didi при IPO на Гонконгской бирже
Рынок такси в пандемичный 2020 год набирает темпы роста. «Ситимобил» отчитался о росте числа поездок в III квартале в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. – до 50 млн. У «Яндекса» в июле – сентябре число поездок увеличилось на 24% в годовом выражении. Выручка компании, относящаяся к сегменту такси (в том числе фудтех-направление), за девять месяцев года увеличилась в 1,5 раза до 45,31 млрд руб., составив почти треть общей выручки холдинга.
«Яндекс.Такси» в целом уверено в своих конкурентных преимуществах и стратегии на рынке, говорит его представитель Ася Паноян. «У нас есть четкий план, как сохранить лидерские позиции, сосредоточившись на отличном клиентском сервисе и поддержке высокого уровня доходов партнеров и водителей, используя весь мультибрендовый потенциал», – сообщает она.
«Мы считаем, что конкуренция – это хороший драйвер развития для всей отрасли. Приход в Россию международного игрока потребует от нас еще более тщательно работать над улучшением своего сервиса. В конечном счете это хорошо для всех: пассажиров, водителей и таксопарков», – заявил представитель «Ситимобила» (добавив, что, по подсчетам компании, 2-е место на рынке Казани занимает все же «Ситимобил»).
«Китайские компании известны своей агрессивной ценовой политикой не только в области такси, но и в других отраслях. В среднесрочной перспективе выход китайского агрегатора, вероятно, обострит конкуренцию в массовых сегментах. Поэтому сейчас задача массовых игроков – не пустить новичка на рынок с наскока», – передал «Ведомостям» через пресс-службу генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский. При этом для самого Gett, который все больше сосредоточивается на b2b-перевозках и классах повышенной комфортности, приход «Диди» не угроза. «Это потенциальная возможность расширить список партнеров в перевозках эконом-класса», – уверяет Сморгонский.
В агрегаторе «Везет» называют подход китайского конкурента краткосрочной «войной за клиента» и не готовы пока строить прогнозы о его экспансии. «Каждый регион нашей страны имеет свои особенности и требует разных подходов. Мы развиваем технологическую платформу, собственные колл-центры и партнерские отношения с водителями. Для нас по-прежнему самый главный конкурент – это личный автомобиль», – сообщил «Ведомостям» представитель «Везет».
«Выход «Диди» на рынок в РФ напоминает запуск Bolt (эстонский агрегатор такси и электросамокатов) в Санкт-Петербурге – тогда компания с большим объемом капитала и хорошими технологиями вышла на новый рынок и завоевала высокую долю благодаря значительным инвестициям. Но, постепенно сокращая инвестиции, Bolt снизила долю практически до нуля уже примерно через два года работы», – рассказал еще один источник «Ведомостей» на таксомоторном рынке.
С ним согласен Швагерус. «Видимо, стратегия китайского агрегатора заключается в завоевании аудитории за счет больших инвестиций. Местные рынки в областных центрах почувствуют временное изменение с приходом нового игрока на три месяца – полгода. Водителей привлекут доплаты, пассажиры будут с удовольствием пользоваться бесплатными поездками. Но, как показала работа в Казани, компания применяет все те же инструменты, механизмы и бизнес-модель, что и другие агрегаторы, у них нет уникального или более совершенного, чем у других, программного обеспечения», – объясняет Швагерус.
Помимо Китая и России DiDi работает еще в восьми странах, в том числе в Бразилии и Мексике, а количество пользователей сервиса составляет 550 млн человек. Кроме такси компания предоставляет услуги по прокату велосипедов, доставке еды и логистике. В первой половине 2021 г. Didi планирует провести IPO на Гонконгской фондовой бирже, сообщило 20 октября агентство Reuters со ссылкой на источники. Во II квартале 2020 г. основанная восемь лет назад компания наконец стала приносить прибыль – и руководство Didi решило начать подготовку к листингу. Компания может быть оценена в $60 млрд, говорят аналитики.