Агрегатор такси DiDi начал набор водителей в 15 российских городах

Помимо Китая и России DiDi работает еще в восьми странах, в том числе в Бразилии и Мексике, а количество пользователей сервиса составляет 550 млн человек. Кроме такси компания предоставляет услуги по прокату велосипедов, доставке еды и логистике. В первой половине 2021 г. Didi планирует провести IPO на Гонконгской фондовой бирже, сообщило 20 октября агентство Reuters со ссылкой на источники. Во II квартале 2020 г. основанная восемь лет назад компания наконец стала приносить прибыль – и руководство Didi решило начать подготовку к листингу. Компания может быть оценена в $60 млрд, говорят аналитики.