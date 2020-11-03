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Wildberries меняет схему доставки продуктов

Новая схема позволит доставлять свежие продукты, считают в компании
Татьяна Морозова
Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries меняет схему доставки продуктов, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера. Маркетплейс предлагает партнерам схему fulfillment by sellers (FBS), при которой продавец хранит товары на собственном складе, а в момент поступления заказа с маркетплейса самостоятельно его собирает и передает курьеру. По словам представителя Wilberries, за это маркетплейс будет брать у продавцов комиссию в размере 5%.

Новая схема позволит запустить доставку свежих скоропортящихся продуктов и готовых блюд, таких как свежеохлажденное мясо и рыба, морепродукты, свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты и проч, уточнили в компании. Сейчас в продуктовом ассортименте Wildberries есть только нескоропортящиеся товары — бакалея, детское питание, пищевые добавки, молоко и сливки, а также сушеное и вяленое мясо. 

По словам представителя, продавцами категории свежих продуктов могут стать как крупные розничные игроки, так и представители малого и среднего бизнеса. Потенциальных партнеров по доставке свежих продуктов собеседник «Ведомостей» раскрыть отказался. На первом этапе доставка будет доступна в Москве и Московской области, в дальнейшем будет расширена на другие регионы.

Продавцы также смогут использовать и комбинированную модель поставок для различных категорий товаров: часть товаров может храниться в логистических центрах маркетплейса, а другая часть — на их собственных складах и доставляться в распредцентры Wildberries по мере поступления заказов от клиентов. 

Пока по модели FBS работает один логистический центр Wildberries в д. Коледино Московской области. В дальнейшем компания планирует сделать доступными поставки по этой схеме и через другие распределительные центры. 

Wildberries в основном продает непродовольственные товары, такие как одежда, обувь, товары для дома, техника и др. Первый эксперимент с доставкой продуктов маркетплейс начал в 2018 г.. Первым крупным партнером Wildberries по доставке стала сеть «Вкусвилл». 

По данным аналитической компании Infoline, аудитория онлайн-торговли в России в I полугодии 2020 г. выросла на 40% в годовом выражении — до 63 млн человек. Лидером на рынке онлайн-торговли продуктами питания в первом полугодии остался «Утконос», который увеличил оборот на 85%. При этом его ближайшие конкуренты — X5 Retail Group и «Сбермаркет» — растут значительно быстрее (рост составил 370% и 10 раз соответственно). В мае 2020 г. X5 сообщила, что совокупно две ее онлайн-платформы - Perekrestok.ru и «Доставка. Пятерочка» — впервые за 13 лет обогнали по обороту «Утконос». За апрель оборот двух платформ X5 составил 1,7 млрд руб., что в 4,7 раза больше, чем онлайн-продажи X5 за аналогичный период 2019 г. У «Утконоса» за тот же период, по оценкам Data Insight, оборот составил 1,35–1,4 млрд руб.

По данным Infoline, за тройкой лидеров на рынке продовольственного онлайн-ритейла следуют Ozon, Wildberries, iGooods, «Яндекс.Лавка», «Вкусвилл», «Самокат». Замыкает десятку «Азбука вкуса». Гендиректор Infoline Иван Федяков ранее прогнозировал, что объем рынка доставки продуктов без учета ресторанов по итогам 2020 г. может достигнуть 130 млрд руб. По итогам 2019 г. его объем составлял 45 млрд руб. К 2023 году онлайн-продажи продуктов питания в РФ превысят 300 млрд рублей, прогнозируют в Infloline.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных