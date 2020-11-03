Wildberries меняет схему доставки продуктов

По данным аналитической компании Infoline, аудитория онлайн-торговли в России в I полугодии 2020 г. выросла на 40% в годовом выражении — до 63 млн человек. Лидером на рынке онлайн-торговли продуктами питания в первом полугодии остался «Утконос», который увеличил оборот на 85%. При этом его ближайшие конкуренты — X5 Retail Group и «Сбермаркет» — растут значительно быстрее (рост составил 370% и 10 раз соответственно). В мае 2020 г. X5 сообщила, что совокупно две ее онлайн-платформы - Perekrestok.ru и «Доставка. Пятерочка» — впервые за 13 лет обогнали по обороту «Утконос». За апрель оборот двух платформ X5 составил 1,7 млрд руб., что в 4,7 раза больше, чем онлайн-продажи X5 за аналогичный период 2019 г. У «Утконоса» за тот же период, по оценкам Data Insight, оборот составил 1,35–1,4 млрд руб.