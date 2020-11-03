Wildberries меняет схему доставки продуктовНовая схема позволит доставлять свежие продукты, считают в компании
Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries меняет схему доставки продуктов, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера. Маркетплейс предлагает партнерам схему fulfillment by sellers (FBS), при которой продавец хранит товары на собственном складе, а в момент поступления заказа с маркетплейса самостоятельно его собирает и передает курьеру. По словам представителя Wilberries, за это маркетплейс будет брать у продавцов комиссию в размере 5%.
Новая схема позволит запустить доставку свежих скоропортящихся продуктов и готовых блюд, таких как свежеохлажденное мясо и рыба, морепродукты, свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты и проч, уточнили в компании. Сейчас в продуктовом ассортименте Wildberries есть только нескоропортящиеся товары — бакалея, детское питание, пищевые добавки, молоко и сливки, а также сушеное и вяленое мясо.
По словам представителя, продавцами категории свежих продуктов могут стать как крупные розничные игроки, так и представители малого и среднего бизнеса. Потенциальных партнеров по доставке свежих продуктов собеседник «Ведомостей» раскрыть отказался. На первом этапе доставка будет доступна в Москве и Московской области, в дальнейшем будет расширена на другие регионы.
Продавцы также смогут использовать и комбинированную модель поставок для различных категорий товаров: часть товаров может храниться в логистических центрах маркетплейса, а другая часть — на их собственных складах и доставляться в распредцентры Wildberries по мере поступления заказов от клиентов.
Пока по модели FBS работает один логистический центр Wildberries в д. Коледино Московской области. В дальнейшем компания планирует сделать доступными поставки по этой схеме и через другие распределительные центры.
Wildberries в основном продает непродовольственные товары, такие как одежда, обувь, товары для дома, техника и др. Первый эксперимент с доставкой продуктов маркетплейс начал в 2018 г.. Первым крупным партнером Wildberries по доставке стала сеть «Вкусвилл».
По данным аналитической компании Infoline, аудитория онлайн-торговли в России в I полугодии 2020 г. выросла на 40% в годовом выражении — до 63 млн человек. Лидером на рынке онлайн-торговли продуктами питания в первом полугодии остался «Утконос», который увеличил оборот на 85%. При этом его ближайшие конкуренты — X5 Retail Group и «Сбермаркет» — растут значительно быстрее (рост составил 370% и 10 раз соответственно). В мае 2020 г. X5 сообщила, что совокупно две ее онлайн-платформы - Perekrestok.ru и «Доставка. Пятерочка» — впервые за 13 лет обогнали по обороту «Утконос». За апрель оборот двух платформ X5 составил 1,7 млрд руб., что в 4,7 раза больше, чем онлайн-продажи X5 за аналогичный период 2019 г. У «Утконоса» за тот же период, по оценкам Data Insight, оборот составил 1,35–1,4 млрд руб.
По данным Infoline, за тройкой лидеров на рынке продовольственного онлайн-ритейла следуют Ozon, Wildberries, iGooods, «Яндекс.Лавка», «Вкусвилл», «Самокат». Замыкает десятку «Азбука вкуса». Гендиректор Infoline Иван Федяков ранее прогнозировал, что объем рынка доставки продуктов без учета ресторанов по итогам 2020 г. может достигнуть 130 млрд руб. По итогам 2019 г. его объем составлял 45 млрд руб. К 2023 году онлайн-продажи продуктов питания в РФ превысят 300 млрд рублей, прогнозируют в Infloline.