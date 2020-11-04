Холдинг Мордашова создал маркетплейс для промышленников

Сервисом помимо самой «Северстали» уже пользуются «Силовые машины», группа «Свеза» и золотодобывающая Nordgold, входящие в «Севергрупп» Мордашова. Но компания планирует привлечь на площадку и сторонние промышленные холдинги. Некоторые из них по итогам опроса уже подтвердили интерес к переходу на маркетплейс, говорят в «Северстали» (не раскрывая, с кем велись переговоры). Суммарный объем закупок на первом этапе составит более 10 млрд руб. в год, прогнозирует компания, из них сама «Северсталь» будет осуществлять закупки через платформу на 1 млрд руб.