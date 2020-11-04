Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Холдинг Мордашова создал маркетплейс для промышленников

Но привлечь на онлайн-площадку для закупок крупные компании будет трудно
Александр Волобуев Тимур Халудоров
С закупщиков деньги за пользование площадкой брать не планируют /«Северсталь»

Горно-металлургическая компания (ГМК) «Северсталь» Алексея Мордашова в начале ноября запустила в тестовом режиме проект Industrial Procurement Hub (IPH, Центр промышленных закупок) – онлайн-площадку для закупки товаров, ориентированную на компании промышленного сектора, рассказали «Ведомостям» в ГМК.

Сервисом помимо самой «Северстали» уже пользуются «Силовые машины», группа «Свеза» и золотодобывающая Nordgold, входящие в «Севергрупп» Мордашова. Но компания планирует привлечь на площадку и сторонние промышленные холдинги. Некоторые из них по итогам опроса уже подтвердили интерес к переходу на маркетплейс, говорят в «Северстали» (не раскрывая, с кем велись переговоры). Суммарный объем закупок на первом этапе составит более 10 млрд руб. в год, прогнозирует компания, из них сама «Северсталь» будет осуществлять закупки через платформу на 1 млрд руб.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных