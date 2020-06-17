«Северсталь» запускает онлайн-платформу металлообработки

«Северсталь» запускает онлайн-платформу металлообработкиЭто позволит ей вытеснить с рынка металлотрейдеров и расширить базу клиентов
У «Северстали» Алексея Мордашова заработала цифровая платформа Metal Processing Hub. Это онлайн-площадка, которая обеспечит конечным потребителям доступ к сети производственных мощностей для оперативного изготовления продукции или деталей из металла, рассказала «Северсталь» 17 июня. Пользователи площадки смогут размещать заказ на полный цикл производства или на конкретный вид работ, и им будут предложены варианты выполнения их заказа.
Пока платформа будет предоставлять доступ к производственным мощностям предприятий «Северстали», затем планируется привлекать и сторонних партнеров. Ведутся ли уже переговоры с кем-нибудь из них, представитель «Северстали» не сказал, но подчеркнул, что компания открыта для предложений, а сама платформа как раз предполагает создание системы партнерств.
Основная задача Metal Processing Hub — сделать весь процесс от размещения заявки до получения готовой продукции максимально эффективным и удобным для клиента, сказано в сообщении компании: «Клиент создает заявку на сайте, формируется запрос на предприятиях для изготовления требуемой заказчиком детали, клиент получает предложения от исполнителей заказа и выбирает подходящее». Интерес к проекту уже есть со стороны машиностроительного сектора, говорит представитель «Северстали».