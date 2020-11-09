«Аэрофлот» поделится своими пассажирами с «Победой»«Победа» и «Аэрофлот» подпишут код-шеринговое соглашение
Авиакомпания «Аэрофлот» и ее дочерний лоукостер «Победа» подпишут соглашение о совместной коммерческой эксплуатации рейсов (код-шеринг), рассказали «Ведомостям» два источника на авиарынке. Обсуждение такого соглашения подтвердил источник в группе «Аэрофлот», уточнив, что пока окончательного решения не принято.
При код-шеринге каждая авиакомпания, заключившая соглашение, продает рейс, который фактически выполняется одной из них, по своим ценам и под своим кодом и номером рейса.
Соглашение также позволит продавать билеты на собственные рейсы «Победы» на сайте «Аэрофлота», в том числе в рамках одной брони на рейсы с пересадкой, говорят собеседники. В результате часть пассажиров пересядут на «Победу», но общая выручка группы от этого, как минимум, не упадет, говорят эксперты.
Для этого «Победе» нужно внести изменения в свою систему бронирования билетов Navitaire, говорит один источник издания; лоукостер полностью перейдет на систему Sabre, которую сейчас использует «Аэрофлот» и его «дочки» «Россия» и «Аврора», возражает второй источник. Обновленная система бронирования и код-шеринговые рейсы компаний могут быть запущены в 2021 г., добавляет один из собеседников. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Аэрофлота». Представитель «Победы» на запрос не ответил.
Код-шеринг логично встраивается в анонсированную в июле стратегию развития группы до 2028 г. «Победа» к 2027–2028 гг. должна перевозить 55–60 млн пассажиров в год (а вся группа – 130 млн). В 2019 г. «Аэрофлот» перевез 37,2 млн пассажиров, а «Победа» – 10,3 млн человек. Материнская компания передаст «Победе» часть своих основных рейсов по России, а сама сосредоточится на дальнемагистральных международных направлениях.
«Код-шеринг компаний будет необходим для трансфертных рейсов в «Шереметьево». Для этого «Победе» нужно забазировать там хотя бы часть флота», – говорит источник на авиарынке. К примеру, рейс «Аэрофлота» из региона в московский аэропорт будет фактически выполнять «Победа» (и по своим ценам), а дальнейший перелет в международном направлении – сам «Аэрофлот».
Соглашение призвано сохранить загрузку рейсов компаний группы, а лоукостер рассматривается как поставщик постоянного пассажиропотока, говорит другой источник. Загрузка рейсов «Победы» в среднем сильно выше, чем у материнской компании, даже в кризис (более 90% против 61,2% в сентябре у «Аэрофлота»).
«Аэрофлот» сохранит за собой несколько самых топовых направлений по России с высоким спросом на билеты в бизнес-классе – например, из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Сочи, уточняет источник. Перевозчик также не планирует отдавать в эксплуатацию «Победе» среднемагистральные зарубежные рейсы – например, из Москвы во Франкфурт и Лондон или в Тель-Авив, говорит человек, близкий к группе. Хотя их мог бы выполнить и лоукостер на своих Boeing 737-800.
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по стольким направлениям сейчас летает «Победа». Из них около 15 — это уникальные маршруты, по которым не летает ни одна другая авиакомпания, например Москва – Петрозаводск, Петербург – Астрахань, Владикавказ, Киров, Нальчик, Нижнекамск, Саратов, Ставрополь, Чебоксары, Анапа – Челябинск, Сочи – Киров и др.
«Аэрофлот» сейчас выполняет рейсы по 86 направлениям, из них — 55 внутри России и 31 -заграницу (включая регулярные и нерегулярные грузопассажирские в связи с пандемией), согласно данным сайта перевозчика.
«Сейчас группа делает ставку на опережающий рост пассажиропотока «Победы», «Аэрофлот» сконцентрирует свои усилия на транзите из Юго-Восточной Азии в Европу и на премиальных перевозках. В рамках группы важно не потерять пассажира и постараться сохранить доходность. «Победа» даже в кризис рентабельна, с каждого пассажира она зарабатывает больше, чем «Аэрофлот» на внутрироссийских линиях. «Аэрофлоту» выгоднее потерять пассажира, который приносит ему мало денег, зато его получит лоукостер», – считает директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
С ним согласен главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров. «Лоукост-сегмент в группе показал себя крайне востребованным и доходным. Авиакомпания при более низких ценах летает с большей доходностью, чем любая другая авиакомпания группы и России», – добавляет он. – «Победа» уже сейчас съедает пассажиров «Аэрофлота», но тот смотрит на это с удовольствием – ведь если бы он их перевез, то получил бы убыток, а «Победа» рентабельна». По словам Пантелеева, основной толчок развитию может дать развитие код-шеринговых рейсов не приоритетно на площадке «Шереметьево», а в будущих региональных хабах «Аэрофлота».
Как будут организованы взаиморасчеты внутри группы – не столь важно, считает Гусаров. «Будет ли это комиссия от продажи билетов на рейс партнера или выкуп блока мест по фиксированной цене – это не существенно, в конечном итоге это все доходы группы», – говорит эксперт. Но тарифная политика «Победы» останется прежней – это, конечно, будет лоукостер с дешевыми билетами и набором платных услуг. В результате подписания нового соглашения клиенты «Победы» вряд ли смогут быть включены в бонусную программу «Аэрофлота» с возможностью зарабатывать мили, летая лоукостером, и тратить их на рейсах «Аэрофлота» и партнеров по альянсу Skyteam, добавляет один из источников «Ведомостей». Другой, напротив, говорит, что «Победа» войдет в бонусную программу. «Сейчас за некоторые перелеты «Россией», совершенные по код-шерингу с «Аэрофлотом», пассажирам начисляют мили. Так же будет и с «Победой», – говорит он.
В сентябре, по предварительным данным Росавиации, «Победа» нарастила перевозки пассажиров на 17,8% в годовом выражении до 1,14 млн, «Аэрофлот» снизил перевозки на 59,9% до 1,32 млн человек.
В результате заключения код-шеринга и подключения «Победы» к глобальной распределительной системе (GDS) онлайн трэвел-агентам будет проще продавать билеты на ее рейсы и предлагать туристам более сложный турпродукт, сопоставляя предложения других авиакомпаний. Сейчас «Победа» пользуется более простой системой бронирования с функционалом для лоукостеров – интеграция с GDS осуществляется с помощью промежуточной информационной архитектуры.
«В объединенной системе бронирования теперь появятся удобные трэвел-предложения со стыковочными рейсами, как, к примеру, Шанхай – Челябинск (с пересадкой в Москве)», – объясняет сотрудник в одной из компаний, предоставляющей IT-услуги для авиаотрасли.
Сейчас в рамках код-шеринговых соглашений «Аэрофлот» уже сотрудничает с 28 иностранными авиакомпаниями, согласно данным сайта перевозчика. Это, например, Air France, Air Baltic, Alitalia, Bangkok Airways, Brussels Airlines, China Eastern, China Southern, Japan Airlines, а также давно продает билеты на рейсы дочерних «России» и «Авроры».