«Аэрофлот» поделится своими пассажирами с «Победой»

Как будут организованы взаиморасчеты внутри группы – не столь важно, считает Гусаров. «Будет ли это комиссия от продажи билетов на рейс партнера или выкуп блока мест по фиксированной цене – это не существенно, в конечном итоге это все доходы группы», – говорит эксперт. Но тарифная политика «Победы» останется прежней – это, конечно, будет лоукостер с дешевыми билетами и набором платных услуг. В результате подписания нового соглашения клиенты «Победы» вряд ли смогут быть включены в бонусную программу «Аэрофлота» с возможностью зарабатывать мили, летая лоукостером, и тратить их на рейсах «Аэрофлота» и партнеров по альянсу Skyteam, добавляет один из источников «Ведомостей». Другой, напротив, говорит, что «Победа» войдет в бонусную программу. «Сейчас за некоторые перелеты «Россией», совершенные по код-шерингу с «Аэрофлотом», пассажирам начисляют мили. Так же будет и с «Победой», – говорит он.