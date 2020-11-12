Правительство поддержало сдвиг ввода ТЭС «Ударная» в Тамани

Правительство поддержало сдвиг ввода ТЭС «Ударная» в ТаманиНо штрафа за срыв сроков «дочке» «Ростеха» избежать не удастся
Правительство поддержало перенос почти на два года – на конец 2023 г. – сдачу крупной ТЭС в Тамани. Но это, скорее всего, не поможет «дочке» «Ростеха» избежать штрафа в 3,5 млрд руб. за срыв сроков ввода
Проект постановления правительства РФ о переносе сроков ввода ТЭС «Ударная» в Тамани (Краснодарский край) будет утвержден в ближайшее время, его разработает Минэнерго. Об этом говорится в письме от 5 ноября замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, адресованном крупным промышленным предприятиям. «Ведомости» ознакомились с документом (в ведомстве подтвердили отправку). В Минэнерго «Ведомостям» сообщили, что соответствующий проект постановления уже готов.
Инвестором строительства ТЭС «Ударная» мощностью 500 МВт выступает структура «Ростеха» – компания «Технопромэкспорт» (ТПЭ). Летом компания обращалась в правительство с просьбой об отсрочке ввода теплоэлектростанции с апреля 2021 г. на конец 2023-го без штрафов за срыв сроков сдачи объекта; вопрос также обсуждался на совещаниях в НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков), говорят источники «Ведомостей». В «Ростехе» сказали, что «обращались с соответствующей инициативой [о сдвижке сроков ввода ТЭС] к государству и она была поддержана». В ТПЭ на запрос не ответили.
Конкурс на строительство ТЭС в Тамани, которая должна ликвидировать энергодефицит на юге страны, ТПЭ выиграл в марте 2018 г. в рамках программы поддержки создания электростанций – конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГО). Программа гарантирует инвестору базовую доходность на уровне 14% в год на 15 лет за счет повышенных платежей потребителей оптового рынка. Однако за срыв сроков ввода электростанций более чем на год (допустимая нештрафуемая отсрочка составляет 12 месяцев) предусмотрены штрафы: 25% от платы за мощность за период задержки. ТЭС «Ударная» изначально должна была включать две парогазовые установки мощностью по 225 МВт и две турбины по 25 МВт. Стоимость проекта оценивалась в 51 млрд руб.
Но ввести в срок ТЭС не удается. В «Ростехе» поясняют, что перенос нужен «в связи с заменой оборудования и необходимостью перепроектирования ТЭС». Сдвижка произошла из-за проблем с подключением к магистральному газопроводу (ориентировочный срок поставки газа – декабрь 2021 г.) и желания ТПЭ установить на станции вместо двух 25-мегаваттных турбин одну большую турбину на 110 МВт (ГТД-110М, технический ввод в эксплуатацию возможен в сентябре 2023 г.), следует из материалов к совещаниям в «Совете рынка» (есть у «Ведомостей»). В Минэнерго сказали, что решение о переносе сроков ввода ТЭС «Ударная» принято в рамках работы по развитию импортозамещения в отрасли и повышению энергобезопасности. В проекте будет использоваться отечественная газовая турбина средней мощности (ГТД-110М. – «Ведомости»), что подразумевает корректировку сроков проекта, пояснили в министерстве.
Поскольку ввод станции в Тамани сдвигается на конец 2023 г., требуется подписание с ТПЭ соглашений о переносе срока окупаемости с каждым покупателем по договорам поставки мощности, пишет Осьмаков. «Прошу в срок до 9 ноября представить в Минпромторг позицию вашего предприятия о согласии с переносом сроков ввода ТЭС «Ударная» и готовности подписания соответствующего соглашения», – говорится в письме замминистра. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что согласовать с промпредприятиями перенос сроков ввода ТЭС просило Минэнерго. «В настоящее время организации рассматривают обращение», – добавили в Минпромторге.
Адресатами письма Осьмакова выступают крупные потребители энергии – среди них, к примеру, Челябинской металлургический комбинат (входит в «Мечел»), ОК «Русал Уральский алюминий» (входит в UC Rusal), Новолипецкий металлургический комбинат, Волжский трубный завод (крупнейшее трубное предприятие РФ, входит в группу ТМК), «Карельский окатыш» (входит в «Северсталь»). Дело в том, что надбавку к тарифу на электроэнергию в рамках КОМ НГО за ввод мощностей ТЭС «Ударная» будут оплачивать все потребители первой ценовой зоны (вся европейская часть России и Урал). В перечисленных компаниях отказались от комментариев или не ответили на запросы. Источник «Ведомостей» в одном из металлургических холдингов говорит, что компания не будет подписывать соглашение. «Объективных причин для сдвига сроков строительства нет», – считает он. В «Совете рынка» сказали «Ведомостям», что сегодня сформирована консолидированная позиция по установке турбины на 110 МВт вместо двух генераторов по 25 МВт. А также о том, что ТПЭ может заключить соглашения об отмене штрафа за просрочку поставки мощности с потребителями. Однако сдвижку сроков на 2023 г. «Совет рынка» и предприятия-потребители не поддерживают, добавили в НП. «В любом случае нужны изменения в постановление правительства, поэтому все [стороны] ждут позицию государства», - сказали в «Совете рынка».
В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (объединяет крупные промпредприятия) оценивают дополнительные платежи для энергорынка в период, когда мощность фактически не будет поставляться, в 31,5 млрд руб. ежегодно. Замдиректора ассоциации Валерий Дзюбенко сказал «Ведомостям», что промышленники выступают против изменений параметров проекта (характеристик турбин и сроков ввода) и за применение для него действующего порядка начисления штрафов за непоставку мощности по уже заключенным договорам с потребителями. Из материалов к заседаниям «Совета рынка» следует, что штраф для ТПЭ может составить около 3,5 млрд руб. В сентябре регулятор уже оштрафовал компанию на 300 млн руб. за трехмесячную задержку сдачи одного блока ТЭС «Балаклавская» в Крыму. По данным «Сообщества потребителей энергии», в период 2015–2019 гг. инвесторы в ТЭС оплатили около 9,4 млрд руб. штрафов за задержку ввода объектов в рамках программы поддержки новой генерации.
Подписать дополнительные соглашения по ТЭС «Ударная» со всеми потребителями ТПЭ будет трудно – это сотни предприятий первой ценовой зоны оптового энергорынка, говорит источник «Ведомостей». Окончательное решение в любом случае будет принимать «Совет рынка», состоящий не только из представителей госорганов, но также из производителей и потребителей энергии, добавляет другой собеседник на энергорынке. Времени на подготовку проекта было достаточно, поэтому, вероятнее всего, штрафа ТПЭ избежать не удастся, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр. В этом случае размер ежемесячных выплат составит около 200 млн руб., подсчитал директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дмитрий Пигарев. При этом замена состава оборудования (двух турбин 25 МВт на одну 110 МВт), по его оценкам, может увеличить капзатраты проекта на 4–5 млрд руб. Скляр добавляет, что программа КОМ НГО в принципе не предусматривает возможности увеличения установленной мощности электростанции более чем на 10%.