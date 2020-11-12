Правительство поддержало сдвиг ввода ТЭС «Ударная» в Тамани

Адресатами письма Осьмакова выступают крупные потребители энергии – среди них, к примеру, Челябинской металлургический комбинат (входит в «Мечел»), ОК «Русал Уральский алюминий» (входит в UC Rusal), Новолипецкий металлургический комбинат, Волжский трубный завод (крупнейшее трубное предприятие РФ, входит в группу ТМК), «Карельский окатыш» (входит в «Северсталь»). Дело в том, что надбавку к тарифу на электроэнергию в рамках КОМ НГО за ввод мощностей ТЭС «Ударная» будут оплачивать все потребители первой ценовой зоны (вся европейская часть России и Урал). В перечисленных компаниях отказались от комментариев или не ответили на запросы. Источник «Ведомостей» в одном из металлургических холдингов говорит, что компания не будет подписывать соглашение. «Объективных причин для сдвига сроков строительства нет», – считает он. В «Совете рынка» сказали «Ведомостям», что сегодня сформирована консолидированная позиция по установке турбины на 110 МВт вместо двух генераторов по 25 МВт. А также о том, что ТПЭ может заключить соглашения об отмене штрафа за просрочку поставки мощности с потребителями. Однако сдвижку сроков на 2023 г. «Совет рынка» и предприятия-потребители не поддерживают, добавили в НП. «В любом случае нужны изменения в постановление правительства, поэтому все [стороны] ждут позицию государства», - сказали в «Совете рынка».