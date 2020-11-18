Сеть Fix Price может провести IPO в первой половине 2021 года

$6 млрд – достаточно амбициозная оценка компании, она в 10 раз больше EBITDA, которую ритейлер планирует получить в 2021 г. при благоприятном развитии ситуации, говорит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Он объясняет, что Fix Price рассчитывает на рост этого показателя на 25% в год, и напоминает, что у крупных публичных розничных компаний, таких как, к примеру, «Магнит» и X5 Retail Group, отношение стоимости к EBITDA находится в районе 6. Высокой называет оценку Fix Price и управляющий директор «ТКБ инвестмент партнерс» Владимир Цупров. Это три выручки сети за 2019 г. Потенциал компании для инвесторов, по его словам, неочевиден, ведь пока не очень понятно, за счет чего она будет расти. Об этом говорит и директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко, но он отмечает, что потенциально розничные компании сейчас интересны инвесторам. «Кроме того, в отличие от Ozon, которую также оценили в похожую сумму, Fix Price – это офлайн-бизнес, который сейчас не показывает такого роста как онлайн-продавцы», – отмечает Цупров.