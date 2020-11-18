Сеть Fix Price может провести IPO в первой половине 2021 года

Сеть Fix Price может провести IPO в первой половине 2021 годаОна планирует продать не менее 10–15% своих акций в Лондоне и Москве
Fix Price уже в первом полугодии следующего года может провести первичное размещение своих акций (IPO), сообщает Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией. Один из партнеров Fix Price эту информацию подтвердил, уточнив, что расписки компании будут предложены инвесторам на Лондонской бирже, но для повышения их ликвидности они будут торговаться и на Московской бирже. Параметры будущего размещения, по его словам, пока не определены. Как правило, компании продают в ходе IPO не менее 10–15% своих акций, уточнил собеседник «Ведомостей». В 2018 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что Fix Price может предложить инвесторам от 10 до 25% акций. По данным источников Bloomberg, Fix Price может быть оценена в $6 млрд. Таким образом, компания может выручить от продажи расписок $600–900 млн. Представитель компании не стал комментировать тему IPO, но подтвердил, что компания рассматривает для себя все возможные варианты стратегического развития.
Fix Price – сеть магазинов фиксированных цен. По данным на конец октября, у нее было 4000 точек в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Латвии и Киргизии. С начала 2020 г. их количество увеличилось на 488 магазинов. По итогам прошлого года выручка компании по МСФО составила 142,9 млрд руб., чистая прибыль – 13,2 млрд руб., EBITDA – 27,2 млрд руб.
Головная компания Fix Price – фирма «Бэст прайс», она была создана в 2007 г. основателями ритейлера «Копейка» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. В 2016 г. доли в сети получили топ-менеджеры компании, включая гендиректора Дмитрия Кирсанова. Bloomberg со ссылкой на Ломакина сообщает, что он вместе с Хачатряном в начале 2020 г. продал менее 10% акций компании Goldman Sachs Group. Представитель российского офиса последней от комментариев отказался.
Время для биржи
Fix Price не первый ритейлер, который готовится выйти на биржу. 2 ноября этого года заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США подала Ozon. Ее основные акционеры – АФК «Система» и фонды Baring Vostok Capital Partners. Как сообщала Financial Times со ссылкой на двух источников, в результате размещения компания может привлечь до $1 млрд. По их данным, целиком Ozon может быть оценен в $4,6–5,6 млрд, документы для IPO будут поданы уже 17 ноября, листинг состоится 25 ноября.
Формат магазинов фиксированных цен широко развит в мире и является высокомаржинальным и устойчивым к кризисам в экономике и снижению доходов населения, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он отмечает, что в России Fix Price по большому счету единственный игрок на этом рынке, конкурентов у нее здесь нет, если не считать несколько небольших региональных сетей. Бурмистров добавляет, что компания сейчас демонстрирует устойчивое развитие за счет расширения ассортимента продуктовых товаров, а также наличия у нее товаров первой цены и продукции импульсного спроса.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики осторожно оценивают перспективы Fix Price по выходу на биржу.
$6 млрд – достаточно амбициозная оценка компании, она в 10 раз больше EBITDA, которую ритейлер планирует получить в 2021 г. при благоприятном развитии ситуации, говорит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Он объясняет, что Fix Price рассчитывает на рост этого показателя на 25% в год, и напоминает, что у крупных публичных розничных компаний, таких как, к примеру, «Магнит» и X5 Retail Group, отношение стоимости к EBITDA находится в районе 6. Высокой называет оценку Fix Price и управляющий директор «ТКБ инвестмент партнерс» Владимир Цупров. Это три выручки сети за 2019 г. Потенциал компании для инвесторов, по его словам, неочевиден, ведь пока не очень понятно, за счет чего она будет расти. Об этом говорит и директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко, но он отмечает, что потенциально розничные компании сейчас интересны инвесторам. «Кроме того, в отличие от Ozon, которую также оценили в похожую сумму, Fix Price – это офлайн-бизнес, который сейчас не показывает такого роста как онлайн-продавцы», – отмечает Цупров.
С другой стороны, Fix Price – это более рентабельный и более быстрорастущий ритейлер: темпы роста финансовых показателей у нее выше, чем, определенно, и пытаются заинтересовать инвесторов ее владельцы, говорит Ибрагимов. Он считает, что успех IPO сети будет также зависеть и от успешности размещения Ozon, которое покажет, насколько велик интерес инвесторов к розничным компаниям.