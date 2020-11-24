Ozon может привлечь более $1 млрд в ходе IPO

Повышенный интерес инвесторов к бумагам Ozon объясним: темпы роста продаж за девять месяцев у компании примерно в 3,5 раза выше среднего показателя всего рынка e-commerce в России (142% против 41%), говорит Бурмистров. Кроме того, по его словам, она является лидером по объему ассортимента и демонстрирует динамику лучше, чем даже лидер этого направления – Wildberries (+104%). Оценку ее акций он считает «вполне адекватной». С ним согласны и другие аналитики. Большой спрос на бумаги Ozon связан с тем, что инвесторы верят в перспективы рынка онлайн-торговли, говорит Ибрагимов. Кроме того, по его словам, на IPO российской компании могло повлиять и крайне удачное размещение польского онлайн-ритейлера Allegro – цена акций компании после продажи бумаг на бирже взлетела на 80%. Он считает, что то же самое может произойти и с ADS Ozon, спрос на них будет со стороны как институциональных, так и частных инвесторов. Управляющий директор «ТКБ инвестмент партнерс» Владимир Цупров объясняет интерес инвесторов к акциям Ozon правильной стратегией компании в последние годы – ее выручка росла быстрее, чем у конкурентов. Кроме того, по его словам, сейчас удачное время для размещения таких компаний: доля интернет-продаж в России невелика, есть перспективы для роста, а интерес потребителей к онлайн-покупкам заметно вырос. С этим согласна и аналитик Sova Capital Оксана Мустяца, которая говорит, что по итогам 2019 г. лишь 6% товаров в России продавались онлайн, тогда как, например, в США эта доля уже достигла 15%, в Китае – 27%. «В России из-за пандемии коронавируса у большего числа потребителей появилась привычка заказывать товары в интернете, это ускорит темпы роста этого сегмента в ближайшие годы», – резюмирует она.