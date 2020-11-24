Ozon может привлечь более $1 млрд в ходе IPO

Ozon может привлечь более $1 млрд в ходе IPOЭти средства пойдут в основном на развитие логистического направления
Американские депозитарные акции (ADS) Ozon с 24 ноября начали торговаться на бирже NASDAQ, сказано в сообщении интернет-ритейлера. Одновременно бумаги компании стали доступны и на Московской и Санкт-Петербургской биржах.
Стоимость Ozon оценена в $6188 млн: компания предложила инвесторам 33 млн ADS, что составляет примерно 16% от увеличенного уставного капитала интернет-ритейлера, по цене размещения $30 за бумагу. Это позволит ей привлечь $990 млн. Кроме того, у организаторов размещения (согласно проспекту эмиссии Ozon, это Goldman Sachs, Morgan Stanley, «ВТБ капитал» и др.) есть 30-дневный опцион на приобретение дополнительных 4,9 млн акций. С учетом этих бумаг получается, что Ozon может выручить в общей сложности $1,13 млрд. Размещение должно завершиться к 27 ноября.
Ранее в проспекте Ozon говорилось, что ценовой коридор размещения интернет-ритейлера составит $22,5–27,5 (в этом случае компания привлекла бы $776,5–907,5 млн без учета опциона организаторов). Но из-за высокой активности инвесторов цена предложения была увеличена до $30, говорит источник, близкий к одному из организаторов IPO. К 21.00 мск ADS Ozon на NASDAQ выросли в цене на 40% до $42,23 за бумагу.
Ozon – один из крупнейших интернет-ритейлеров в России. По данным Data Insight, по итогам 2019 г. продажи товаров через торговую площадку компании составили 80,7 млрд руб. По этому показателю она уступает только Wildberries (210,6 млрд руб.) и «Ситилинку» (90,4 млрд руб.). Из отчетности Ozon следует, что за девять месяцев 2020 г. компания получила выручку в размере 66,5 млрд руб. На 30 сентября у интернет-ритейлера было 11,4 млн активных покупателей (на конец 2019 г. – 7,9 млн человек) и 18 100 продавцов (6400 на конец прошлого года). Основные акционеры компании – АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Baring Vostok, у которых сейчас примерно по 42% акций Ozon. После IPO и в случае покупки акций интернет-ритейлера организаторами размещения доля АФК «Система» снизится до 33,1%, сказано в сообщении холдинга. Столько же останется и у Baring Vostok, говорит источник, близкий к компании.
Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорит источник, близкий к организаторам. По его словам, больше всего инвестиций потребует создание распределительных центров и логистической инфраструктуры. В проспекте Ozon сказано, что сейчас такие комплексы есть в Москве (90 600 кв. м), Санкт-Петербурге (18 500 кв. м), Твери (54 400 кв. м) и проч. В этом году компания также договорилась с ГК «Ориентир» о строительстве складского комплекса на 155 000 кв. м на территории логистического парка «Ориентир запад» на Новорижском шоссе в Подмосковье. Логистическая инфраструктура позволит компании активнее наращивать свою рыночную долю и, таким образом, гарантировать свое присутствие на рынке онлайн-торговли в долгосрочной перспективе, объясняет старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.
С ним согласен и гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, который добавляет, что логистика поможет Ozon улучшить сервис за счет сокращения времени доставки товаров конечному потребителю, а также расширит ассортимент товаров и увеличит число поставщиков, что для маркетплейса крайне важно. Кроме того, часть денег пойдет и на развитие технологического и IT-направления, говорит источник, близкий к организаторам размещения.
Повышенный интерес инвесторов к бумагам Ozon объясним: темпы роста продаж за девять месяцев у компании примерно в 3,5 раза выше среднего показателя всего рынка e-commerce в России (142% против 41%), говорит Бурмистров. Кроме того, по его словам, она является лидером по объему ассортимента и демонстрирует динамику лучше, чем даже лидер этого направления – Wildberries (+104%). Оценку ее акций он считает «вполне адекватной». С ним согласны и другие аналитики. Большой спрос на бумаги Ozon связан с тем, что инвесторы верят в перспективы рынка онлайн-торговли, говорит Ибрагимов. Кроме того, по его словам, на IPO российской компании могло повлиять и крайне удачное размещение польского онлайн-ритейлера Allegro – цена акций компании после продажи бумаг на бирже взлетела на 80%. Он считает, что то же самое может произойти и с ADS Ozon, спрос на них будет со стороны как институциональных, так и частных инвесторов. Управляющий директор «ТКБ инвестмент партнерс» Владимир Цупров объясняет интерес инвесторов к акциям Ozon правильной стратегией компании в последние годы – ее выручка росла быстрее, чем у конкурентов. Кроме того, по его словам, сейчас удачное время для размещения таких компаний: доля интернет-продаж в России невелика, есть перспективы для роста, а интерес потребителей к онлайн-покупкам заметно вырос. С этим согласна и аналитик Sova Capital Оксана Мустяца, которая говорит, что по итогам 2019 г. лишь 6% товаров в России продавались онлайн, тогда как, например, в США эта доля уже достигла 15%, в Китае – 27%. «В России из-за пандемии коронавируса у большего числа потребителей появилась привычка заказывать товары в интернете, это ускорит темпы роста этого сегмента в ближайшие годы», – резюмирует она.