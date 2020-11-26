Банк «Россия» выкупит долги Utair у «Траста» с дисконтом в 75%«Россия» также может выкупить долги перед ВЭБ.РФ и Сбером
Банк «Траст» договорился продать банку «Россия» права требования к авиакомпании Utair по двум синдицированным кредитам на сумму 15,08 млрд руб., рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом переговоров по сделке. Долг будет продан за 25% от номинала, то есть за 3,8 млрд рублей. Сделка состоится в ближайшие дни, уточняет собеседник.
23 октября «Траст» выставлял свою часть кредита Utair на торги на площадке Российского аукционного дома (РАД) по начальной цене 4,5 млрд руб. (30% от номинала), но претендентов на покупку не нашлось и торги не состоялись, сообщил представитель РАД. Другой источник газеты, близкий к организации этих торгов, подтвердил, что в результате долг перевозчика достанется банку «Россия».
В феврале 2020 года президент и председатель правления «Траста» Александр Соколов указывал на отсутствие прогресса в реструктуризации долгов авиакомпании и на планы подготовки альтернативных сценариев решения проблемы.
В двух синдицированных кредитах Utair, по которым заложен контрольный пакет акций авиакомпании (50%+1 акция) есть также доли ВЭБ.РФ (1,5 млрд руб.) и Сбера (около 5 млрд руб. по расчетам «Ведомостей»). Сейчас ВЭБ продает свою долю через аукцион по начальной цене 671,4 млн рублей (45% от номинала). Заявки принимаются до 19 декабря, а торги будут проведены утром 30 декабря.
Более 70 млрд рублей
составляет текущий долг Utair. Кроме задолженности по двум кредитам, выданным в 2015 году синдикатом банков на 15,4 млрд рублей (на 7 лет) и 23,7 млрд руб (на 12 лет), у компании есть кредит в Сбербанке — на 17,4 млрд руб. По всем кредитам уже были допущены дефолты. Так, в июне этого года перевозчик объявил, что отложит выплаты из-за ситуации с COVID-19.
Но источники «Ведомостей» сомневаются, что этот аукцион состоится, и предполагают, что долг будет выкуплен напрямую банком «Россия» за 375 млн рублей (25% от номинала). Эта сделка затянется как минимум до конца года — пока не будет завершена процедура публичных торгов, уточняет один из собеседников. Выкупив права требования у двух госбанков, банк «Россия» аккумулирует 83% долга по двум синдицированным кредитам. Весной и летом этого года «Россия» уже выкупила долг на 18,9 млрд руб. у частных банков в составе синдиката, писало издание РБК со ссылкой на источники.
Сберу банк «Россия» также предложил выкупить его долю с дисконтом, но Сбер пока не принял решение, говорит источник. Отдельно банк в 2015 г. выдал авиакомпании кредит на 17,4 млрд руб. По нему новые условия платежей также обсуждаются и должны быть согласованы до конца года, говорит источник. Осенью 2019 г. предправления банка Герман Греф говорил, что намерений банкротить компанию у банка нет. Представитель Сбера отказался от комментариев «Ведомостям».
Представитель банка «Траст» отказался от комментариев. В ВЭБ.РФ сообщили, что иной формат продажи прав, кроме как в форме объявленного публичного аукциона, сейчас не рассматривается. «Ведомости» направили запрос в банк «Россия», а также внешней коммуникационной службе банка в агентстве «Михайлов и партнеры». Запрос направлен и представителю Utair.
Консолидация долга на балансе одного банка дает надежду на его реструктуризацию и выплату в перспективе 10-12 лет, объясняет источник газеты, знакомый с переговорами. «Банк “Россия” верит в Utair. До коронакризиса авиакомпания показывала рост операционных показателей. Без консолидации долга компанию ждало бы банкротство, а значит кредиторы, в том числе “Россия”, могли бы рассчитывать в лучшем случае на 3% от номинала долга, даже с учётом залоговой массы», — объясняет собеседник.
«Россия» рассчитывает скорее вернуть деньги, нежели банкротить авиакомпанию, получить акции и развивать перевозчика самостоятельно, соглашается аналитик «ВТБ Капитала» Елена Сахнова. «У “России”, вполне вероятно, есть договоренность с акционерами авиакомпании, по которой банк собирает долги, и в дальнейшем проводит реструктуризацию. Это призвано снизить долговую нагрузку, без чего компания в тяжелой для отрасли ситуации просто не выживет. Гораздо проще договориться с одним кредитором», — говорит Сахнова.
«Россия» видит себя стратегическим партнером авиакомпании, соглашается гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «У перевозчика есть шансы с минимальными потерями пройти процедуру финансового оздоровления, у него появляются перспективы развития, учитывая поддержку “России” и возможную поддержку со стороны “Сургутнефтегаза”, который являлся акционером компании и который заинтересован в том, чтобы ситуация нормализовалась», — сказал аналитик, напомнив, что структуры «Сургутнефтегаза» были учредителями основного акционера Utair — компании «АК-инвест» (ей принадлежит 50,1% перевозчика). «Сургутнефтегаз» также ранее входил в структуру собственников банка «Россия». Ханты-Мансийский автономный округ владеет еще 38,8% бумаг Utair, Тюменская область — 8,4%.
По итогам 10 месяцев 2020 г. Utair занимает шестое место по объему перевезенных пассажиров среди российских авиакомпаний, сократив перевозки на 41%, до 3,9 млн человек. При этом аналитик рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Алла Юрова считает, что Utair в ходе пандемии потеряла больше пассажиров, чем другие крупнейшие авиакомпании России со схожей структурой перевозок. За те же 10 месяцев трафик «Победы» снизился на 14%, авиакомпании Smartavia — на 13%.