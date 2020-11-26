Банк «Россия» выкупит долги Utair у «Траста» с дисконтом в 75%

Но источники «Ведомостей» сомневаются, что этот аукцион состоится, и предполагают, что долг будет выкуплен напрямую банком «Россия» за 375 млн рублей (25% от номинала). Эта сделка затянется как минимум до конца года — пока не будет завершена процедура публичных торгов, уточняет один из собеседников. Выкупив права требования у двух госбанков, банк «Россия» аккумулирует 83% долга по двум синдицированным кредитам. Весной и летом этого года «Россия» уже выкупила долг на 18,9 млрд руб. у частных банков в составе синдиката, писало издание РБК со ссылкой на источники.