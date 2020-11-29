РСПП раскритиковал методику расчета опасных выбросов

16 октября Минприроды своим приказом утвердило методику расчета объема выбросов наиболее опасных для людей и окружающей среды загрязняющих веществ стационарными объектами (заводы, электростанции и проч.) и транспортом, следует из письма. Она необходима, чтобы выполнить июльский указ президента России Владимира Путина, предусматривающий снижение выбросов в 2 раза к 2030 г. Пока документ, подписанный прежним главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, действует лишь для 12 городов, включенных в федеральный проект «Чистый воздух» (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита). Но список населенных пунктов будет расширяться, а требования по снижению уровня выбросов загрязняющих веществ планируется распространить на всю территорию России, говорил 26 октября на круглом столе в Счетной палате первый замглавы Минприроды Денис Храмов.