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РСПП раскритиковал методику расчета опасных выбросов

Утвержденные критерии грозят промышленникам расходами на миллиарды
Александр Волобуев Матвей Катков
Андрей Гордеев / Ведомости

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил вице-премьера Викторию Абрамченко смягчить требования Минприроды по снижению предприятиями выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферу. Письмо от 23 ноября есть у «Ведомостей», его получение подтвердили в аппарате вице-премьера.

16 октября Минприроды своим приказом утвердило методику расчета объема выбросов наиболее опасных для людей и окружающей среды загрязняющих веществ стационарными объектами (заводы, электростанции и проч.) и транспортом, следует из письма. Она необходима, чтобы выполнить июльский указ президента России Владимира Путина, предусматривающий снижение выбросов в 2 раза к 2030 г. Пока документ, подписанный прежним главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, действует лишь для 12 городов, включенных в федеральный проект «Чистый воздух» (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита). Но список населенных пунктов будет расширяться, а требования по снижению уровня выбросов загрязняющих веществ планируется распространить на всю территорию России, говорил 26 октября на круглом столе в Счетной палате первый замглавы Минприроды Денис Храмов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных