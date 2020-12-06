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Ozon начнет доставлять заказы сторонних интернет-магазинов

Так компания намерена получить дополнительный заработок
Екатерина Бурлакова Мария Котова
Андрей Гордеев / Ведомости

Ozon в декабре начал тестировать доставку заказов сторонних интернет-магазинов, товары которых не представлены на одноименном маркетплейсе. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель онлайн-ритейлера. По его словам, первым партнером Ozon по этому направлению стал магазин премиальной косметики Authentica.love, с остальными компаниями ведутся переговоры. Руководитель Authentica.love Денис Дождевиков информацию о сотрудничестве с Ozon подтвердил.

По словам представителя Ozon, ритейлер рассчитывает не только заработать на новой услуге, но и оптимизировать свои логистические расходы за счет новых заказов. Также это даст возможность заработать пунктам выдачи Ozon – 80% из них сейчас работает по франшизе, и за обработку заказов сторонних интернет-магазинов партнеры компании будут получать дополнительную фиксированную плату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных