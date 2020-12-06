Ozon начнет доставлять заказы сторонних интернет-магазинов

Ozon начнет доставлять заказы сторонних интернет-магазиновТак компания намерена получить дополнительный заработок
Ozon в декабре начал тестировать доставку заказов сторонних интернет-магазинов, товары которых не представлены на одноименном маркетплейсе. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель онлайн-ритейлера. По его словам, первым партнером Ozon по этому направлению стал магазин премиальной косметики Authentica.love, с остальными компаниями ведутся переговоры. Руководитель Authentica.love Денис Дождевиков информацию о сотрудничестве с Ozon подтвердил.
По словам представителя Ozon, ритейлер рассчитывает не только заработать на новой услуге, но и оптимизировать свои логистические расходы за счет новых заказов. Также это даст возможность заработать пунктам выдачи Ozon – 80% из них сейчас работает по франшизе, и за обработку заказов сторонних интернет-магазинов партнеры компании будут получать дополнительную фиксированную плату.