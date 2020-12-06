Ozon начнет доставлять заказы сторонних интернет-магазинов

По словам представителя Ozon, ритейлер рассчитывает не только заработать на новой услуге, но и оптимизировать свои логистические расходы за счет новых заказов. Также это даст возможность заработать пунктам выдачи Ozon – 80% из них сейчас работает по франшизе, и за обработку заказов сторонних интернет-магазинов партнеры компании будут получать дополнительную фиксированную плату.