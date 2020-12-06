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Дания отказывается от нефти и газа

Чтобы стать углеродно нейтральной к 2050 году
Илья Виноградов
PIXABAY

Парламент Дании 3 декабря одобрил план правительства страны по немедленному прекращению выдачи лицензий на разведку месторождений нефти и газа в Северном море и отказу от добычи этих полезных ископаемых к 2050 г. «Мы завершаем эру ископаемого топлива», – цитирует агентство Reuters министра климата и энергетики Дании Дана Йоргенсена.

Разработка месторождений нефти и газа на континентальном шельфе Дании в Северном море была объектом бурных политических дебатов с тех пор, как в 2019 г. власти страны приняли закон о сокращении выбросов углекислого газа на 70% к 2030 г. и выходе на нейтральность по этим выбросам к 2050 г. Многие специалисты указывали на невозможность такого быстрого снижения уровня выбросов без радикального сокращения добычи угеводородов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных