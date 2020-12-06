Дания отказывается от нефти и газа

Разработка месторождений нефти и газа на континентальном шельфе Дании в Северном море была объектом бурных политических дебатов с тех пор, как в 2019 г. власти страны приняли закон о сокращении выбросов углекислого газа на 70% к 2030 г. и выходе на нейтральность по этим выбросам к 2050 г. Многие специалисты указывали на невозможность такого быстрого снижения уровня выбросов без радикального сокращения добычи угеводородов.