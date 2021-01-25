Ведущие нефтегазовые компании мира не идут в разведку

По данным Rystad Energy, BP в 2020 г. приобрела лицензии на проведение геолого-разведочных работ суммарно на площади около 3000 кв. км – это наименьший показатель за последние пять лет. Для сравнения: у американской Chevron, итальянской Eni, нидерландской Royal Dutch Shell соответствующий показатель составил около 11 000 кв. км, у американской ExxonMobil и французской Total – около 17 000 кв. км. Расходы BP на разведку в 2020 г. сократились до $400 млн, что почти вдвое меньше, чем в 2019 г., и более чем в 10 раз меньше, чем в 2010 г.