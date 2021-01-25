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Ведущие нефтегазовые компании мира не идут в разведку

В BP штат геологов сократился в 7 раз
Илья Виноградов
Reuters

Согласно данным норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy, мировые нефтегазовые гиганты в 2020 г. значительно сократили разведку новых месторождений ископаемого топлива (см. график). Из пяти крупнейших нефтегазовых компаний мира самое резкое сокращение – у британской BP. И, как сообщило 25 января агентство Reuters, штат подразделения BP по разведке новых месторождений всего за несколько лет сократился с более 700 человек до менее 100.

По данным Rystad Energy, BP в 2020 г. приобрела лицензии на проведение геолого-разведочных работ суммарно на площади около 3000 кв. км – это наименьший показатель за последние пять лет. Для сравнения: у американской Chevron, итальянской Eni, нидерландской Royal Dutch Shell соответствующий показатель составил около 11 000 кв. км, у американской ExxonMobil и французской Total – около 17 000 кв. км. Расходы BP на разведку в 2020 г. сократились до $400 млн, что почти вдвое меньше, чем в 2019 г., и более чем в 10 раз меньше, чем в 2010 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных