Одна из крупнейших аптечных сетей в России может сменить владельца

Владелец ГК «Эркафарм», в которую входят аптечные сети «Доктор Столетов», «Озерки» и «Самсон-фарма», рассматривает возможность продажи компании. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, работавший с группой. По его данным, поиском потенциальных покупателей занимается Сбербанк, основной кредитор компании. Представитель «Эркафарма» планы по продаже компании опроверг, представитель Сбербанка подтвердил лишь факт сотрудничества с группой и то, что она выполняет свои обязательства по кредиту. На другие вопросы там не ответили.