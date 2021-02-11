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Одна из крупнейших аптечных сетей в России может сменить владельца

Собственник «Доктора Столетова» рассматривает возможность продажи компании
Мария Котова
Сбербанк не в первый раз пытается продать активы задолжавших ему игроков фармацевтического рынка /Андрей Гордеев / Ведомости

Владелец ГК «Эркафарм», в которую входят аптечные сети «Доктор Столетов», «Озерки» и «Самсон-фарма», рассматривает возможность продажи компании. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, работавший с группой. По его данным, поиском потенциальных покупателей занимается Сбербанк, основной кредитор компании. Представитель «Эркафарма» планы по продаже компании опроверг, представитель Сбербанка подтвердил лишь факт сотрудничества с группой и то, что она выполняет свои обязательства по кредиту. На другие вопросы там не ответили.

Впрочем, источник, близкий к сети «36,6», уверяет, что компания получала предложение от Сбербанка рассмотреть возможность покупки «Эркафарма». Банк ищет покупателя на компанию, знают также гендиректор DSM Group Сергей Шуляк и управляющий партнер специализирующейся на фармацевтическом рынке консалтинговой компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных