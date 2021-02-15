«Ситроникс» приобретает «Кронштадт технологии»Сумма сделки с материнской АФК «Система» еще не конкретизирована
О приобретении «Ситрониксом» 100% акций «Кронштадт технологий» (КТ) у подконтрольного «Системе» АО «Кронштадт» «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Сумму сделки они не назвали.
Пока за КТ выплачен символический аванс, а полный расчет произойдет после оценки интеллектуальной стоимости разработчика беспилотников – на это может уйти 2–3 месяца, утверждает представитель «Ситроникса».
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам