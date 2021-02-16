Гендиректор «Русагро» стал одним из крупнейших владельцев сервиса по доставке готовой еды

Гендиректор «Русагро» стал одним из крупнейших владельцев сервиса по доставке готовой едыОн выкупил долю в Elementaree у Skolkovo Ventures
Гендиректору агрохолдинга «Русагро» Максиму Басову сейчас принадлежит 15% в сервисе по доставке наборов продуктов для быстрого приготовления еды в домашних условиях Elementaree. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель последнего и подтвердил Басов. По их словам, он выкупил долю у Skolkovo Ventures. Условия сделки стороны не разглашают.
Известно, что в сентябре прошлого года Басов приобрел 5% сервиса у американского финансиста Лоуренса Лепарда, соответственно, он мог выкупить у Skolkovo Ventures 10% компании. С таким пакетом гендиректор «Русагро» становится вторым крупнейшим владельцем Elementaree после ее основательницы Ольги Зиновьевой, говорит представитель сервиса. Для нас это возможность зафиксировать прибыль от роста бизнеса за последние два года, который стал возможен в том числе из-за пандемии коронавируса, сообщил «Ведомостям» управляющий партнер Skolkovo Ventures Павел Морозов. Он уточнил, что «фонд вышел с двукратной доходностью», не раскрыв детали.