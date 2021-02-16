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Гендиректор «Русагро» стал одним из крупнейших владельцев сервиса по доставке готовой еды

Он выкупил долю в Elementaree у Skolkovo Ventures
Мария Котова
Elementaree

Гендиректору агрохолдинга «Русагро» Максиму Басову сейчас принадлежит 15% в сервисе по доставке наборов продуктов для быстрого приготовления еды в домашних условиях Elementaree. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель последнего и подтвердил Басов. По их словам, он выкупил долю у Skolkovo Ventures. Условия сделки стороны не разглашают.

Известно, что в сентябре прошлого года Басов приобрел 5% сервиса у американского финансиста Лоуренса Лепарда, соответственно, он мог выкупить у Skolkovo Ventures 10% компании. С таким пакетом гендиректор «Русагро» становится вторым крупнейшим владельцем Elementaree после ее основательницы Ольги Зиновьевой, говорит представитель сервиса. Для нас это возможность зафиксировать прибыль от роста бизнеса за последние два года, который стал возможен в том числе из-за пандемии коронавируса, сообщил «Ведомостям» управляющий партнер Skolkovo Ventures Павел Морозов. Он уточнил, что «фонд вышел с двукратной доходностью», не раскрыв детали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных