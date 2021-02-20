Продажи российских аптечных сетей составили 1,5 трлн рублей

Продажи российских аптечных сетей составили 1,5 трлн рублейЭто рекордный показатель минимум за последние пять лет
Продажи российских аптечных сетей в 2020 г. увеличились в денежном выражении на 14% до 1,5 трлн руб., подсчитали аналитики AlphaRM совместно с отраслевым изданием «Фармацевтический вестник». «Ведомости» ознакомились с исследованием.
Судя по данным предыдущих отчетов компаний, это самый высокий показатель как минимум за последние пять лет – более ранних исследований AlphaRM и «Фармацевтический вестник» не проводили. Наибольшие продажи пришлись на лекарства: их было реализовано в общей сложности на 1,1 трлн руб. Еще 86 млрд руб. потребители в 2020 г. потратили на биологически активные добавки, еще 262 млрд руб. – на прочий нелекарственный ассортимент.
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам