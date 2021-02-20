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Продажи российских аптечных сетей составили 1,5 трлн рублей

Это рекордный показатель минимум за последние пять лет
Мария Котова
Продажи аптечных сетей в денежном выражении по итогам 2020 г. увеличились на 14% /Максим Стулов / Ведомости

Продажи российских аптечных сетей в 2020 г. увеличились в денежном выражении на 14% до 1,5 трлн руб., подсчитали аналитики AlphaRM совместно с отраслевым изданием «Фармацевтический вестник». «Ведомости» ознакомились с исследованием.

Судя по данным предыдущих отчетов компаний, это самый высокий показатель как минимум за последние пять лет – более ранних исследований AlphaRM и «Фармацевтический вестник» не проводили. Наибольшие продажи пришлись на лекарства: их было реализовано в общей сложности на 1,1 трлн руб. Еще 86 млрд руб. потребители в 2020 г. потратили на биологически активные добавки, еще 262 млрд руб. – на прочий нелекарственный ассортимент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных