Продажи российских аптечных сетей составили 1,5 трлн рублей

Судя по данным предыдущих отчетов компаний, это самый высокий показатель как минимум за последние пять лет – более ранних исследований AlphaRM и «Фармацевтический вестник» не проводили. Наибольшие продажи пришлись на лекарства: их было реализовано в общей сложности на 1,1 трлн руб. Еще 86 млрд руб. потребители в 2020 г. потратили на биологически активные добавки, еще 262 млрд руб. – на прочий нелекарственный ассортимент.