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Фонд основателя «Вкусвилла» инвестировал в «Клинику Фомина»

«Тилтех» собирается заработать на женском здоровье
Мария Котова
«Клиника Фомина»

Инвестиционный фонд «Тилтех» вложит 1,2 млрд руб. в развитие медицинской сети «Клиника Фомина», специализирующейся на женском здоровье. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель фонда и подтвердил представитель медицинской компании. Средства будут направлены на строительство в 2021 г. 10 новых клиник в Нижнем Новгороде, Уфе, Казани, Воронеже и других городах, а также новой лабораторной площадки в Москве, в результате чего количество учреждений увеличится вдвое, уточняет представитель фонда.

«Тилтех» в 2016 г. создали основатель ритейлера «Вкусвилл» Андрей Кривенко, председатель совета директоров производителя рыбы и морепродуктов ГК «Агама» Юрий Алашеев и руководитель фармкомпании «Химрар» Андрей Иващенко. Фонд «Тилтех», по собственным данным, фокусируется на инвестициях в компании, работающие на потребительском рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных