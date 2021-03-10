Фонд основателя «Вкусвилла» инвестировал в «Клинику Фомина»

Инвестиционный фонд «Тилтех» вложит 1,2 млрд руб. в развитие медицинской сети «Клиника Фомина», специализирующейся на женском здоровье. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель фонда и подтвердил представитель медицинской компании. Средства будут направлены на строительство в 2021 г. 10 новых клиник в Нижнем Новгороде, Уфе, Казани, Воронеже и других городах, а также новой лабораторной площадки в Москве, в результате чего количество учреждений увеличится вдвое, уточняет представитель фонда.