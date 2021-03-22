«Газпром» построит два новых СПГ-завода

«Газпром» построит два новых СПГ-заводаНа это потребуется до $4,3 млрд
«Газпром» к 2025 г. может построить два среднетоннажных завода по сжижению природного газа, следует из долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа (СПГ), опубликованной правительством РФ 22 марта.
В районе Владивостока газовая монополия планирует построить завод мощностью 1,5 млн т в год, на Черноморском побережье – от 0,5 млн до 1,5 млн т.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам