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Продажи между частными лицами в интернете в России за год выросли на 87%

Пандемия учит экономить, показало исследование Data Insight
Вера Кузьмина
Чаще всего у частных продавцов покупают бытовую технику, электронику и компьютеры /Евгений Разумный / Ведомости

Продажи между частными лицами в интернете (С2С) в России выросли на 87% в 2020 г. в сравнении с 2019 г. и превысили 1 трлн руб., а количество сделок за тот же период выросло на 70% более чем до 300 млн. Об этом говорится в исследовании «Рынок С2С онлайн-торговли», подготовленном сервисом «Авито» и исследовательским агентством Data Insight.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров называет такой темп роста опережающим. Он обгоняет рост рынка организованной интернет-торговли: по оценке Data Insight, тот вырос на 44% – 2,5 трлн руб. за прошлый год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных