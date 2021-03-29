Продажи между частными лицами в интернете в России за год выросли на 87%Пандемия учит экономить, показало исследование Data Insight
Продажи между частными лицами в интернете (С2С) в России выросли на 87% в 2020 г. в сравнении с 2019 г. и превысили 1 трлн руб., а количество сделок за тот же период выросло на 70% более чем до 300 млн. Об этом говорится в исследовании «Рынок С2С онлайн-торговли», подготовленном сервисом «Авито» и исследовательским агентством Data Insight.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров называет такой темп роста опережающим. Он обгоняет рост рынка организованной интернет-торговли: по оценке Data Insight, тот вырос на 44% – 2,5 трлн руб. за прошлый год.
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